11 Kasım 2023, Cumartesi
İşte Dilan-Engin Polat'ın para trafiği! MASAK raporu sızdı organizasyon şeması ortaya çıktı
Dilan-Engin Polat'la ilgili devam eden soruşturmada MASAK raporu ortaya çıktı. MASAK'ın ikili ve çevresindekiler hakkında hazırladığı raporda, sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis kuşkuları yer aldı. Söz konusu para hacminin 500 milyon TL'den fazla olduğu öğrenildi. İşte Dilan-Engin Polat'ın para akış ve organizasyon şeması...
Giriş Tarihi: 11.11.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 08:15
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