İşte Dilan-Engin Polat’ın para trafiği! MASAK raporu sızdı organizasyon şeması ortaya çıktı

Raporda bu şirketlerin isimleri ve unvanlarına da yer verildi: "Şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL'den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu anlaşılmıştır"