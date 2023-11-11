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İşte Dilan-Engin Polat'ın para trafiği! MASAK raporu sızdı organizasyon şeması ortaya çıktı

Dilan-Engin Polat'la ilgili devam eden soruşturmada MASAK raporu ortaya çıktı. MASAK'ın ikili ve çevresindekiler hakkında hazırladığı raporda, sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis kuşkuları yer aldı. Söz konusu para hacminin 500 milyon TL'den fazla olduğu öğrenildi. İşte Dilan-Engin Polat'ın para akış ve organizasyon şeması...

Giriş Tarihi: 11.11.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 08:15
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İşte Dilan-Engin Polat’ın para trafiği! MASAK raporu sızdı organizasyon şeması ortaya çıktı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda para hareketleri örümcek ağını andıran grafiklerle ortaya konuldu.

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İşte Dilan-Engin Polat’ın para trafiği! MASAK raporu sızdı organizasyon şeması ortaya çıktı

49 sayfadan oluşan MASAK raporunda Dilan ve Engin Polat'ın aile yakınlarının isimleriyle de kurdukları şirketlerin para hareketleri, 46 ilde açtıkları güzellik merkezleri, kozmetik ürün satışları ve lüks araç alımları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kendi ve akrabaları üzerine de kurdurduğu şirketlerin hesabına gelen para miktarının 500 milyon TL olduğu tespit edildi.

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İşte Dilan-Engin Polat’ın para trafiği! MASAK raporu sızdı organizasyon şeması ortaya çıktı

MASAK raporunda Dilan Polat ve Engin Polat'ın ortağı ya da yöneticisi olduğu şirketleri ile babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgün Yılmaz ile Engin Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun isimleri üzerine şirketlerin kurulduğu belirtildi.

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İşte Dilan-Engin Polat’ın para trafiği! MASAK raporu sızdı organizasyon şeması ortaya çıktı

Raporda bu şirketlerin isimleri ve unvanlarına da yer verildi: "Şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL'den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu anlaşılmıştır"

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İşte Dilan-Engin Polat’ın para trafiği! MASAK raporu sızdı organizasyon şeması ortaya çıktı

PARA AKIŞI DETAYLI ANLATILDI
Hürriyet'in haberine göre Dilan Polat ve Engin Polat'ın para akışı MASAK'ın hazırladığı grafikte detaylıca ortaya kondu. Raporda çiftin ayrıca internet üzerinden yaptığı satışlarda vergi matrahını düşürmek için sahte belge kullanıldığı iddiasına da yer verildi.