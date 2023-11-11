Küçük şişelere koyup gram gram satıyor! Dünyanın en pahalısı

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen ve kilogramı 200 bin lira olan safranı deneme amaçlı bahçesine eken ve ardından ticarete çeviren ziraat mühendisi Bayram Çalışkan hasada başladı. Safranın çok değerli bir bitki olduğunu aktaran Çalışkan, "Elazığ'da daha önce bu işi yapan yoktu, bunu ben getirdim. Buradaki çiftçilere örnek olmak amaçlı başladım ve bu yıl tarım ve orman il müdürlüğü beş çiftçiye daha destek verdi. Bu şekilde yayıldı, daha fazla olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.

Giriş Tarihi: 11.11.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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