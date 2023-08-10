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Uzmanlar bireysel silahlanmaya karşı uyarıyor! 32 milyon ruhsatsız silah aramızda

Tüm ülkeyi yakından ilgilendiren ve sonuçları açısından kanayan bir yara olan bireyin silahlanması konusunu mercek altına alındı. İstatistiki verilere göre; Türkiye'de 36 milyon silah var. Sadece 4 milyonu ruhsatlı. Her 2 erkekten birinde silah olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar bireysel silahlanmaya karşı uyarılarda bulundu.

Sabah
Giriş Tarihi: 10.08.2023 08:46
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Uzmanlar bireysel silahlanmaya karşı uyarıyor! 32 milyon ruhsatsız silah aramızda

Türkiye'de bireysel silahlanma konusu uzun süredir eleştirilerin odağındaydı. İstanbul Esenyurt ilçesindeki büfede ve Gaziosmanpaşa'da taksiciye yönelik silahla cinayetlerin ardından geçtiğimiz günlerde Beyoğlu ile Sarıyer'de yaşanan yeni silahlı cinayetler bireysel silahlanma mevzusunu yeniden tartışılır hale getirdi.

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Uzmanlar bireysel silahlanmaya karşı uyarıyor! 32 milyon ruhsatsız silah aramızda

SABAH Gazetesi de tüm ülkeyi yakından ilgilendiren ve sonuçları açısından kanayan bir yara olan bireyin silahlanması konusunu mercek altına alıyor. Bu dosya haberde bireysel silahlanmanın nedenlerini, nelere sebebiyet verdiğini sosyolojik, psikolojik, hukuki boyutlarıyla uzmanlar değerlendiriyor. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan ise vakfın 2023 yılı silahlanma raporunun istatistiki verilerini bizimle paylaşarak alınması gereken önlemlerin neler olduğunu sunuyor.

İşte bireysel silahlanma dosyası...

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Uzmanlar bireysel silahlanmaya karşı uyarıyor! 32 milyon ruhsatsız silah aramızda

36 MİLYON SİLAH VAR, SADECE 4 MİLYONU RUHSATLI

Bireysel silahlanma karşıtı Sivil Toplum Kuruluşu olan Umut Vakfı'nın verisine göre son beş yılda 18 bin 769 kişinin silahla öldürüldüğü belirtiliyor. Türkiye'de 36 milyon silah olduğunu, bu silahlardan sadece 4 milyonunun ruhsatlı olduğunu belirten Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan SABAH yaptığı açıklamada istatistiki verileri paylaşarak "Asayiş tedbirlerine, cinayette kullanılan silahlara, adli tıp otopsi raporlarına ve vakıf olarak bir yıllık silah şiddeti raporları verilerine bakıldığında olaylarda ruhsatsız- ruhsatlı silah oranı 9'da 1. Yani 9 ruhsatsız, bir ruhsatlı çıkıyor. Asayiş veya silah şiddeti dediğimiz, silahla ilgili suçlarda da artış var. Her gün maalesef en az 10 vatandaşımız ölüyor, 20 vatandaşımız yaralanıyor. 10 yıl önce cinayet vakalarında yüzde 50 silah kullanılırken, şu anda yüzde 85'inde silah kullanılıyor. Her yıl yüzde 3.5 civarında hem silahla ilgili işlenen suçlarda hem de silah edinim sayısının da arttığını tespit ettik" diyor.

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Uzmanlar bireysel silahlanmaya karşı uyarıyor! 32 milyon ruhsatsız silah aramızda

"2 ERİŞKİN ERKEKTEN BİRİNDE SİLAH VAR"

Dr. Akcan istatistiki bilgileri aktarmaya devam ediyor:

"Vakfın silah şiddeti haritası raporunda 2023 yılının ilk yedi ayındaki toplam vaka sayısı bin 938, bu vakalardan toplam bin 200 kişi silahlı şiddet nedeniyle ölmüş. Bunun yaklaşık yüzde 20'si pompalı veya keleş dediğimiz silahlarla gerçeklemiş, geri kalanı ise tabancayla işlenmiş. Her 100 vakanın sadece 4'ünde ruhsatlı tabanca kullanılıyor. Bunların yaklaşık yüzde 20'si aile içi şiddette kullanılmış. Bin 960 kişi de ise yaralandı. Silah kullananların yüzde 95'i erkek, 3'te 2'si yani yüzde 80'i 40 yaş altı, bu 18 yaşına kadar inebiliyor. Silah, şiddete davetiye çıkarırken, siz de silah varsa karşınızdakinde de silah var.

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Uzmanlar bireysel silahlanmaya karşı uyarıyor! 32 milyon ruhsatsız silah aramızda

Böylece öldürülme olasılığınız 5 kat artıyor. Çünkü en önemli noktalardan biri 2 erişkin erkekten birinde silah olması. Türkiye'de her 3 evden birinde silahla ilgili acı bir geçmiş var; ya cinayete maruz kalmış ya da öldürmüş. İkinci sıklıkla intihar vakalarında da çok kullanılıyor. Kültürel özelliklerden dolayı silahlanmada var ama yüzde 70'i caydırıcı olsun mantığıyla hareket edip silahlanıyor. Gasp ve soygunlardaki kullanımlarında da artış var. Kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik şiddet vakalarında ise 100 vakanın 18'inde silah kullanılıyor. Silah çok yaygın ve sosyal bir problem." Umut Vakfı'nın verilerine göre; bu silahlı şiddet olaylarının 399'unda çeşitli model tüfekler (keleş, uzun namlulu, av tüfeği vs.), bin 194'ünde tabanca, 60'ında beylik silah kullanıldı. Cinayetlerin 285'i ise kesici aletlerle işlendi.