10 Ağustos 2023, Perşembe
Uzmanlar bireysel silahlanmaya karşı uyarıyor! 32 milyon ruhsatsız silah aramızda
Tüm ülkeyi yakından ilgilendiren ve sonuçları açısından kanayan bir yara olan bireyin silahlanması konusunu mercek altına alındı. İstatistiki verilere göre; Türkiye'de 36 milyon silah var. Sadece 4 milyonu ruhsatlı. Her 2 erkekten birinde silah olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar bireysel silahlanmaya karşı uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 08:46
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24