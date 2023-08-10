Uzmanlar bireysel silahlanmaya karşı uyarıyor! 32 milyon ruhsatsız silah aramızda

Böylece öldürülme olasılığınız 5 kat artıyor. Çünkü en önemli noktalardan biri 2 erişkin erkekten birinde silah olması. Türkiye'de her 3 evden birinde silahla ilgili acı bir geçmiş var; ya cinayete maruz kalmış ya da öldürmüş. İkinci sıklıkla intihar vakalarında da çok kullanılıyor. Kültürel özelliklerden dolayı silahlanmada var ama yüzde 70'i caydırıcı olsun mantığıyla hareket edip silahlanıyor. Gasp ve soygunlardaki kullanımlarında da artış var. Kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik şiddet vakalarında ise 100 vakanın 18'inde silah kullanılıyor. Silah çok yaygın ve sosyal bir problem." Umut Vakfı'nın verilerine göre; bu silahlı şiddet olaylarının 399'unda çeşitli model tüfekler (keleş, uzun namlulu, av tüfeği vs.), bin 194'ünde tabanca, 60'ında beylik silah kullanıldı. Cinayetlerin 285'i ise kesici aletlerle işlendi.