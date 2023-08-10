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Ölüm getiren saç boyası! Genç kızın babası konuştu: Alerjisi vardı eğer doğruysa...

İzmir'de 21 yaşındaki Deniz Demirbayraklı evde saçını boyarken fenalaştı. Alerji sonucu fenalaştığı tahmin edilen genç kız komşuların yardımıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopside belli olacak, kullandığı saç boyasına incelenmek üzere el konuldu. Acılı baba Sertan Demirbayraklı , "Deniz sigara bile içmezdi. Mevsimsel alerji dışında bir alerjisi yoktu." dedi.

Giriş Tarihi: 10.08.2023 10:58
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Ölüm getiren saç boyası! Genç kızın babası konuştu: Alerjisi vardı eğer doğruysa...

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencisi Deniz Demirbayraklı, önceki gün Buca'daki evinde tek başına saçını boyarken fenalaştı. Genç kız bağırarak komşularından yardım istedi.

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Ölüm getiren saç boyası! Genç kızın babası konuştu: Alerjisi vardı eğer doğruysa...

Eve giren genç kızın komşuları Demirbayraklı'yı hastaneye götürdü. Genç kız doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi raporunda belli olacak. Muğla'da yaşayan baba Sertan Demirbayraklı (43) kızının öldüğünü duyunca şok geçirdi.

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Ölüm getiren saç boyası! Genç kızın babası konuştu: Alerjisi vardı eğer doğruysa...

SAÇ BOYASINA EL KONULDU
Genç kızın kan ve doku örnekleri incelenecek. Ayrıca Demirbayraklı'nın kulladığı saç boyasına da el konuldu. Saç boyasının da İzmir Adli Tıp Kurumu'nda inceleneceği ve herhangi bir zararlı madde içeriğine sahip olup olmadığı, alerjik reaksiyona yol açıp açmadığına bakılacak.

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Ölüm getiren saç boyası! Genç kızın babası konuştu: Alerjisi vardı eğer doğruysa...

SAÇINI SÜREKLİ BOYARDI
Acılı baba Sertan Demirbayraklı "Kişisel görüşüm kızım kalp krizi sonucu ölmüş olabilir.

Buna saç boyası da neden olmuş olabilir. Şu an inceleniyor. Otopside belli olacak. Saç boyası kaynaklı bir ölüm olduysa, başka genç kızlar saç boyası yüzünden ölmesin diye hakkımı hukuki olarak arayacağım.

Kızımın mevsimsel alerjisi vardı. Sürekli saçını boyardı. Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık" dedi.

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Ölüm getiren saç boyası! Genç kızın babası konuştu: Alerjisi vardı eğer doğruysa...

EVLADIMI DEĞİL SIRDAŞIMI KAYBETTİM
Kızı Deniz ile arkadaş gibi olduklarını anlatan Sertan Demirbayraklı, "Aramızda baba kız ilişkisinden öte daha sıkı bir ilişki vardı. Arkadaş gibiydik. Evladımı değil sırdaşımı kaybettim. Her gün telefonda konuşurduk. Kızımın geleceğe dönük planları idealleri vardı. Türkiye'yi uzay bilimleri konusunda NASA'dan daha iyi seviyelere getirmek istiyordu. Uzay bilimleri konusunda araştırma görevlisi olmayı planlıyordu" diye konuştu.

Kızının sigara bile kullanmadığını anlatan Sertan Demirbayraklı, "Sağlıklı yaşama önem verirdi. Sigara kullanmazdı. Sigara kullananlara da tepki gösterirdi. Benim içmememi isterdi. 'Beni erken mi bırakıp gideceksin?' derdi. O beni erken bırakıp gitti" dedi.