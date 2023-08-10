10 Ağustos 2023, Perşembe
Ölüm getiren saç boyası! Genç kızın babası konuştu: Alerjisi vardı eğer doğruysa...
İzmir'de 21 yaşındaki Deniz Demirbayraklı evde saçını boyarken fenalaştı. Alerji sonucu fenalaştığı tahmin edilen genç kız komşuların yardımıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopside belli olacak, kullandığı saç boyasına incelenmek üzere el konuldu. Acılı baba Sertan Demirbayraklı , "Deniz sigara bile içmezdi. Mevsimsel alerji dışında bir alerjisi yoktu." dedi.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 10:58
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