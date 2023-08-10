Ölüm getiren saç boyası! Genç kızın babası konuştu: Alerjisi vardı eğer doğruysa...

SAÇINI SÜREKLİ BOYARDI

Acılı baba Sertan Demirbayraklı "Kişisel görüşüm kızım kalp krizi sonucu ölmüş olabilir.

Buna saç boyası da neden olmuş olabilir. Şu an inceleniyor. Otopside belli olacak. Saç boyası kaynaklı bir ölüm olduysa, başka genç kızlar saç boyası yüzünden ölmesin diye hakkımı hukuki olarak arayacağım.

Kızımın mevsimsel alerjisi vardı. Sürekli saçını boyardı. Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık" dedi.