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20 yaşındaki Akın Genç Paris'te katledilmişti! Cinayetin sırrını telefon kayıtları çözecek

Fransa'da mimarlık öğrencisi olan 20 yaşındaki Akın Genç, 15 Aralık 2022'de evinin yakınında tenha bir yerde başından vurularak öldürülmüştü. Katili henüz bulunmayan Genç'in acılı ailesi, evladının katilinin bulunmasını isterken, cinayetin sırrını telefon kayıtları çözecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 10.08.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 09:19
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20 yaşındaki Akın Genç Paris’te katledilmişti! Cinayetin sırrını telefon kayıtları çözecek

Fransa'nın başkenti Paris'te ailesiyle birlikte yaşayan ve mimarlık öğrencisi olan Genç, 2022'de okuldan eve gelirken başına arkadan isabet eden kurşunla vurularak öldürülmüştü.

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20 yaşındaki Akın Genç Paris’te katledilmişti! Cinayetin sırrını telefon kayıtları çözecek

Genç'in kuzeni Erol Terzi, prestijli bir okulun en başarılı öğrencilerinden biri olan Genç'in hayalinin iyi bir mimar olmak olduğunu anlattı. Terzi, "Öldürüldüğü gün yine tüm gün okuldaydı. Akşam yedide okulda çıkıp toplu taşımayla evine doğru yola çıkmış.

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20 yaşındaki Akın Genç Paris’te katledilmişti! Cinayetin sırrını telefon kayıtları çözecek

Hatta otobüsteyken kardeşleri ve annesiyle telefonda görüşmüş. Annesine çok acıktığını ve 10 dakika sonra eve varacağını söylemiş. Bu görüşmeden sonra aile, Akın'dan bir daha haber alamadı" dedi.

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20 yaşındaki Akın Genç Paris’te katledilmişti! Cinayetin sırrını telefon kayıtları çözecek

Cinayet günü okuldan eve giderken otobüsten inmesi gereken duraktan bir durak sonra indiği bilgisine ulaştıklarını söyleyen Terzi, "Polisle görüntülere baktığımızda durağını kaçırma ihtimali üzerinde duruldu.

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20 yaşındaki Akın Genç Paris’te katledilmişti! Cinayetin sırrını telefon kayıtları çözecek

Ama görüntülerin devamında Akın'ın durağı kaçırmış gibi hiçbir telaşının olmadığını gördük. Bilerek, isteyerek o durakta inmiş" dedi. Terzi, Genç'in daha sonra arkadaşlarıyla sürekli buluştuğu yere yakın olan çok tenha bir yerde başından vurulmuş bir halde bulunduğunu belirtti.