20 yaşındaki Akın Genç Paris’te katledilmişti! Cinayetin sırrını telefon kayıtları çözecek

Genç'in kuzeni Erol Terzi, prestijli bir okulun en başarılı öğrencilerinden biri olan Genç'in hayalinin iyi bir mimar olmak olduğunu anlattı. Terzi, "Öldürüldüğü gün yine tüm gün okuldaydı. Akşam yedide okulda çıkıp toplu taşımayla evine doğru yola çıkmış.