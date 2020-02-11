Özgecan Aslan fotoğrafları! Özgecan Aslan için yazılan sözler ve mesajlar

ÖZGECAN ASLAN KİMDİR?

Aslan, 22 Ekim 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde eğitim görüyordu. Söz konusu üniversitesinde yüzde 50 bursu olarak okuyordu. Özgecan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan'dır. Ayrıca bir ablası ve bir de erkek kardeşi bulunuyor.