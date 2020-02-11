Özgecan Aslan fotoğrafları! Özgecan Aslan için yazılan sözler ve mesajlar
Mersin'in Tarsus ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Olayın ardından Özgecan Aslan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi haline gelmişti. Zanlılara müebbet hapis cezası verilse de katillerden Suphi Altındöken kaldığı hapishanede silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. Özgecan'ı anmak isteyen vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. İşte Özgecan Aslan için yazılan sözler ve Özgecan Aslan'ın fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 11.02.2020 11:30Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 11:33