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Özgecan Aslan fotoğrafları! Özgecan Aslan için yazılan sözler ve mesajlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Olayın ardından Özgecan Aslan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi haline gelmişti. Zanlılara müebbet hapis cezası verilse de katillerden Suphi Altındöken kaldığı hapishanede silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. Özgecan'ı anmak isteyen vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. İşte Özgecan Aslan için yazılan sözler ve Özgecan Aslan'ın fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 11:33
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Özgecan Aslan fotoğrafları! Özgecan Aslan için yazılan sözler ve mesajlar

Özgecan Aslan, Mersin'de üniversite okuduğu sırada bindiği minibüsün şoförü tarafından katledildi. Ölümünün ardından Türkiye genelinde protestolar yapıldı ve zanlısı ise hapishanede öldü. İşte, Özgecan Aslan hayatına dair detaylar...

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Özgecan Aslan fotoğrafları! Özgecan Aslan için yazılan sözler ve mesajlar

ÖZGECAN ASLAN KİMDİR?
Aslan, 22 Ekim 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde eğitim görüyordu. Söz konusu üniversitesinde yüzde 50 bursu olarak okuyordu. Özgecan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan'dır. Ayrıca bir ablası ve bir de erkek kardeşi bulunuyor.

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Özgecan Aslan fotoğrafları! Özgecan Aslan için yazılan sözler ve mesajlar

ÖZGECAN ASLAN NASIL ÖLDÜ?
11 Şubat 2015 tarihinde Özgecan Aslan, okuldan çıktıktan sonra Tarsus'ta arkadaşlarıyla birlikte bir alışveriş merkezindeydi ve eve gitmek üzere arkadaşlarından ayrıldı. Böylelikle şehirlerarası sefer yapan bir minibüse biniyor. O andan sonra Aslan'dan haber alamayan ailesi polise ihbarda bulunur.

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Özgecan Aslan fotoğrafları! Özgecan Aslan için yazılan sözler ve mesajlar

Hakkında kayıp ihbarı bulunan Özgecan'ı arayan jandarma ekiplerinin, yol soran bir minibüsten şüphelenmesi sonucu olay aydınlanmaya başlamıştır.

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Özgecan Aslan fotoğrafları! Özgecan Aslan için yazılan sözler ve mesajlar

Şüpheler üzerine minibüs jandarma tarafından aranır ve araçta kan izlerine rastlanır. Araçtaki kişiler yakalansa da sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında araçta bulunan şapkanın Aslan'a ait olduğu tespit edildi, minibüs yeniden incelemeye alındı. Yeniden sorguya alınan Suphi Altındöken, babası ve arkadaşı cinayeti itiraf etti.