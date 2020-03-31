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Uzman isim açıkladı! Coronavirüs ile mücadele ederken uzak durulması gereken besinler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Çelebi, koronavirüsten korunmak için özellikle bu dönemde kan şekerini hızla yükselten şekerli yiyecek ve içeceklerden, işlenmiş et ürünlerinden, aşırı tuz içeren besin ve enerji içeriği yüksek alkollü içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması gerektiği konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 31.03.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 13:35
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Uzman isim açıkladı! Coronavirüs ile mücadele ederken uzak durulması gereken besinler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Çelebi, dünyayı sarsan ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüse karşı beslenme yöntemlerine ilişkin açıklama yaptı. Hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken Çelebi, "Dünya Sağlık Örgütü'nün artık bir pandemi olarak kabul ettiği korona virüs salgını ülkemizde de önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır.

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Uzman isim açıkladı! Coronavirüs ile mücadele ederken uzak durulması gereken besinler

Korona virüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır.

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Uzman isim açıkladı! Coronavirüs ile mücadele ederken uzak durulması gereken besinler

Bu dönemde alınacak gıdaların olabildiğince besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması uygun olacaktır. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır.

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Uzman isim açıkladı! Coronavirüs ile mücadele ederken uzak durulması gereken besinler

Akla hemen gelmese de, aslında günlük yeterli sebze ve meyve tüketimi her gün ve her öğün sağlanmalıdır.

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Uzman isim açıkladı! Coronavirüs ile mücadele ederken uzak durulması gereken besinler

Özellikle karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates; meyvelere ise elma, portakal, greyfurt, mandalina, olgun olmayan muz gibi mevsime uygun ve dayanıklı sebze ve meyveler satın alınmalıdır.