Uzman isim açıkladı! Coronavirüs ile mücadele ederken uzak durulması gereken besinler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Çelebi, dünyayı sarsan ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüse karşı beslenme yöntemlerine ilişkin açıklama yaptı. Hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken Çelebi, "Dünya Sağlık Örgütü'nün artık bir pandemi olarak kabul ettiği korona virüs salgını ülkemizde de önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır.