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Uzman isim açıkladı! Coronavirüs ile mücadele ederken uzak durulması gereken besinler
Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Çelebi, koronavirüsten korunmak için özellikle bu dönemde kan şekerini hızla yükselten şekerli yiyecek ve içeceklerden, işlenmiş et ürünlerinden, aşırı tuz içeren besin ve enerji içeriği yüksek alkollü içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması gerektiği konusunda uyardı.
Giriş Tarihi: 31.03.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 13:35
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