31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?

Nasuh tövbesi ne demek? Sefirin Kızı adlı dizisiyle gündeme gelen nasuh tevbesi ile ilgili araştırmalar sürüyor. İçten, samimi ve halisane yapılan Kur'ani bir tövbe olan nasuh tövbesi ile ilgili merak edilenleri yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 13:22
  • 1
  • 14
O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?

Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır? Sefirin Kızı adlı dizinin son bölümünde nasuh tövbesi diyaloğu sonrası internet üzerinde araştırmalar başladı. Dizide Nare'nin Sancar'a "Adını bir daha anmayacağıma Nasuh tövbesi olsun mu? Olsun." demesi üzerine "Nasuh tövbesi ne demek", "Nasuh tövbesi anlamı nedir" gibi sorular gündeme geldi. Nasuh tövbesi Tahrîm Suresi'nin 8. ayetinde de geçiyor. Peki, nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır? İşte cevaplar...

  • 2
  • 14
O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?

NASUH TÖVBESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Nasuh kelime anlamı olarak "en halis, en safi ve en içten" anlamına geliyor. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır.

  • 3
  • 14
O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?

Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

Nasuh tövbesi, en halis, en içten, en yürekten edilen tövbe anlamına geliyor.

  • 4
  • 14
O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?

Nasuh tövbesi içten, samimi ve halisane yapılan Kur'anî bir tövbedir. Dolayısıyla kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah'a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır.

  • 5
  • 14
O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?

Şu halde Kur'an'da anlatılan nasuh tövbesi, bilmeden yapılan kötülükleri öğrendikten sonra hemen terk edebilme şeklindeki azim ve kararlılıktır. (Nisa, 17) Nasuh tövbe, yapmış olduğu bir hatadan dolayı kendini direğe bağlayan, yemeyen içmeyen kişilerin gösterdiği samimiyettir.