O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?

Nasuh tövbesi ne demek? Sefirin Kızı adlı dizisiyle gündeme gelen nasuh tevbesi ile ilgili araştırmalar sürüyor. İçten, samimi ve halisane yapılan Kur'ani bir tövbe olan nasuh tövbesi ile ilgili merak edilenleri yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 13:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL