Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Tuğba Özbek Muhammed Şerif’in kızı mı?

25 yaşındaki Tuğba Özbek, hiç görmediği babasını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Çocukluğunun çok zor geçtiğini anlatan Tuğba Özbek, baba hasretini sonlandırmak ve bayramlarda gidip elini öpmek istediğini söylemişti. "O boşluğu doldurmak istiyorum" diyen Özbek'in daha önce babası olabileceği düşünülen Nedim Süzgün canlı yayına katılmış ancak DNA testi sonucunda babası olmadığı ortaya çıkmıştı. Bugünkü canlı yayında ise Muhammed Şerif'in Özbek'in babası olup olmadığı sorusunun yanıtı arandı. Müge Anlı, günlerdir sonucu beklenen DNA testini canlı yayında açıkladı, herkes şoke oldu. İşte 31 Mart Salı günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...