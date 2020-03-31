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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Tuğba Özbek Muhammed Şerif’in kızı mı?

25 yaşındaki Tuğba Özbek, hiç görmediği babasını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Çocukluğunun çok zor geçtiğini anlatan Tuğba Özbek, baba hasretini sonlandırmak ve bayramlarda gidip elini öpmek istediğini söylemişti. "O boşluğu doldurmak istiyorum" diyen Özbek'in daha önce babası olabileceği düşünülen Nedim Süzgün canlı yayına katılmış ancak DNA testi sonucunda babası olmadığı ortaya çıkmıştı. Bugünkü canlı yayında ise Muhammed Şerif'in Özbek'in babası olup olmadığı sorusunun yanıtı arandı. Müge Anlı, günlerdir sonucu beklenen DNA testini canlı yayında açıkladı, herkes şoke oldu. İşte 31 Mart Salı günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 13:39
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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Tuğba Özbek Muhammed Şerif’in kızı mı?

25 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Özbek, hiç görmediği babasını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Çocukluğunu çok zor geçtiğini ve artık arkasında bir babası olduğunu hissetmek istediğini söyleyen Tuğba Özbek, bayramlarda gidip elini öpmek istediğini söylemişti.

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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Tuğba Özbek Muhammed Şerif’in kızı mı?

İlk önce Tuğba Süzgün babası olarak bildiği Nedim Süzgün'e ulaşılmış ve stüdyoya gelen Nedim Süzgün ile DNA testi yapılmıştı.

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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Tuğba Özbek Muhammed Şerif’in kızı mı?

İlk test verileri yetersiz kalınca anneden de kan örneği alındı ve sonuç beklendi. Tuğba'nın kızı çıkmasına çok sevineceğini söyleyen Nedim Süzgün ile DNA testi uyuşmayan Tuğba Hanım, canlı yayında hüzünlü dakikalar yaşamıştı.

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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Tuğba Özbek Muhammed Şerif’in kızı mı?

TEYZESİ BİLDİKLERİNİ ANLATTI

Tuğba Özbek'in cezaevindeki annesi Fatma Hanım, yıllar önce ablasının zoruyla bir evlilik yaptığını söylemişti. Kızının bu evlilikten dünyaya gelmiş olabileceğini belirten Fatma Hanım'ın iddiaları üzerine Müge Anlı'nın ekibi Emine Sıcak'ı bulmuş ve canlı yayına bağlamıştı.

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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Tuğba Özbek Muhammed Şerif’in kızı mı?

Kardeşi Fatma'nın yalan söylediğini belirten Emine Hanım, "Hayatında o kadar insan vardı ki çocuğunun babasının kim olduğunu bilmiyordu" demiş, Tuğba Hanım ise teyzesini suçlamıştı.