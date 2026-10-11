Uzaylı mesajı tartışmasına uzman yanıtı: Sinyaller doğal kaynaklı olabilir
Dünya'dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaktaki Beta Pictoris b gezegeninden gelen radyo sinyalleri, uzaylı yaşamı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, sinyallerin yaşam belirtisi olmadığını, gezegenin manyetik alanıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.
Uzayın derinliklerinden gelen radyo sinyalleri, Dünya dışında yaşam olup olmadığı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskop dizisiyle yapılan gözlemlerde, Beta Pictoris b adlı ötegezegenden gelen radyo yayımı tespit edildi.
UZAYLILARDAN MESAJ İDDİASI GÜNDEMDE
Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskop dizisiyle yapılan gözlemlerde, Beta Pictoris b'nin konumundan gelen hızlı ve tekrarlayan radyo patlamaları tespit edildi. Araştırmacılar, bu patlamaların yanı sıra sürekli bir radyo yayımı da kaydetti.
Ressam (Pictor) Takımyıldızı yönünde bulunan gezegen, Dünya'dan yaklaşık 63 ışık yılı uzakta yer alıyor. Gözlemler 0,85 ila 3,5 gigahertz arasındaki frekansları kapsıyor.
İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, sinyallerin dünya dışı yaşamın göstergesi olduğuna ilişkin bilimsel kanıt bulunmadığını belirtti. Esenoğlu, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Ötegezegenden gelen radyo sinyali, uzaylı mesajından çok manyetik alanın izini taşıyor."
"RADYO SİNYALİ, RADYO MESAJI DEMEK DEĞİLDİR"
Esenoğlu, sinyallerin uzaylılardan gelen bir mesaj olarak yorumlanmasının doğru olmadığını söyledi. Bir gezegenden radyo dalgalarının alınması, bu dalgaların bilinçli olarak gönderildiğini göstermiyor. Doğal astronomik olaylar da radyo yayımına neden olabiliyor.
Uzman isim, bu ayrımı şu sözlerle anlattı:
"Burada kritik ayrım şu. Radyo sinyali, radyo mesajı demek değildir."
Güneş Sistemi'ndeki Jüpiter gibi manyetik alana sahip gezegenler de doğal radyo dalgaları yayıyor. Gezegenlerin manyetik alanlarıyla etkileşime giren yüklü parçacıklar, bu ışınımın oluşmasında rol oynuyor.
Beta Pictoris b'den gelen sinyallerin de benzer bir süreçle oluştuğu değerlendiriliyor. Bu açıklama, sinyallerin neden ilgi çektiğini ortaya koyarken uzaylı yaşamına ilişkin iddiaların neden temkinli ele alınması gerektiğini de gösteriyor.