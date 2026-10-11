Japonya ile kardeşliğin simgesinin 26 bin TL’ye hurdacıya satıldığı iddia edildi

Yalova ile Japonya'nın Tonami şehri arasındaki kardeşliğin simgesi olan 37 yıllık Japon Barış Çanı'nın çalınmasına ilişkin soruşturmada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık 87 kilogram ağırlığındaki çanın 26 bin TL karşılığında hurdacıya satıldığı öne sürüldü.

Yalova ile Japonya'nın Tonami şehri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan Japon Barış Çanı, hırsızların hedefi oldu. Yaklaşık 37 yıllık geçmişe sahip 87 kilogramlık çanın, çalındıktan sonra 26 bin TL karşılığında hurdacıya satıldığı iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir şüpheli yakalanırken, çanın bulunması için çalışmalar sürüyor.

OLAY NE ZAMAN YAŞANDI? Olay, 14 Eylül 2026 gecesi Yalova'nın Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Japonya ile kardeşlik ilişkilerini simgeleyen Japon Barış Çanı'nın yerinde olmadığının anlaşılması üzerine Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şikayette bulundu.

87 KİLOLUK ÇANI GECE YARISI ÇALDILAR Soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden 3 şüphelinin plakasız, gri renkli üç tekerlekli elektrikli motosikletle parka geldiği belirlendi. İddiaya göre şüpheliler, demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını keserek yaklaşık 87 kilogram ağırlığındaki çanı yerinden söktü. Ardından çanı elektrikli motosikletin kasasına yükleyerek bölgeden uzaklaştı.

MOTOSİKLETİN ŞARJI BİTİNCE ÇANI TAŞIDILAR Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin olay öncesindeki ve sonrasındaki hareketlerini takip etti. Soruşturma kapsamında ortaya atılan bir başka iddiaya göre ise şüphelilerin kullandığı elektrikli motosikletin şarjı yolda bitti. Bunun üzerine şüpheliler, ağır çanı taşıyarak yollarına devam etti.

37 YILLIK KARDEŞLİK SİMGESİNE 26 BİN TL Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin ifadesi, çanın akıbetine ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Şüphelinin anlatımına göre Japon Barış Çanı, çalınmasından yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir hurdacıya 26 bin TL karşılığında satıldı. Çanın manevi değerini bilmediğini öne süren şüpheli, satıştan kendisine 4 bin 500 TL pay verileceğinin söylendiğini iddia etti. Şüpheli ayrıca, diğer şüphelilerden birinin kendisini "Ekmek paramızı çıkaracağız" diyerek çağırdığını ileri sürdü.