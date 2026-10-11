Okuldan eve dönen kızın dünyası başına yıkıldı! Annesinin şüpheli ölümünde ameliyat detayı

Sarıyer'de okuldan eve gelen kızı tarafından yatağında ölü bulunan 48 yaşındaki Müyesser Kartav'ın yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı geçirdiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Kartav'ın ameliyat sonrası sık sık rahatsızlandığı öğrenildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 48 yaşındaki Müyesser Kartav, okuldan eve gelen 16 yaşındaki S.K. tarafından yatağında ölü bulundu. Kartav'ın yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğu ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YATAĞINDA ÖLÜ HALDE BULUNDU Olay, 6 Ekim Salı günü saat 18.00 sıralarında PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol K., eşi Müyesser Kartav'ı son olarak saat 14.30 sıralarında gördükten sonra evden çıktı. Saat 17.20 sıralarında okuldan eve gelen kızı, annesini yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine sokağa çıkan kızı, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kartav'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

5 AY ÖNCE MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Kartav'ın yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki bir özel hastanede mide küçültme ameliyatı olduğu belirlendi. Kartav'ın ölüm haberini alan yakınları evin önünde toplandı. Aralarında daha önceden küslük olduğu öğrenilen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışma ise kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU: SIK SIK RAHATSIZLANMIŞ Kartav'ın ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, hem ambulansla hem de kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Adli Tıp doktoru tarafından yapılan incelemelerde Kartav'ın ölümü şüpheli bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Kartav'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.