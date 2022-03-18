Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı

Her çocuğun hayallerinde bir ağaç eve sahip olmak vardır. Bir baba kızının bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Yaptığı planı hayata geçiren bu kişi en sonunda herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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