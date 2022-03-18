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Haberler Galeri Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı

Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı

Her çocuğun hayallerinde bir ağaç eve sahip olmak vardır. Bir baba kızının bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Yaptığı planı hayata geçiren bu kişi en sonunda herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:32
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Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı | Babanız sizin süper kahramanınız, sizse onun küçük prensesisinizdir
Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı | Babanız sizin süper kahramanınız, sizse onun küçük prensesisinizdir
GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 127
Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı | Babanız sizin süper kahramanınız, sizse onun küçük prensesisinizdir
Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı | Babanız sizin süper kahramanınız, sizse onun küçük prensesisinizdir
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  • 127
Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı | Babanız sizin süper kahramanınız, sizse onun küçük prensesisinizdir
Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı | Babanız sizin süper kahramanınız, sizse onun küçük prensesisinizdir
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  • 127
Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı | Babanız sizin süper kahramanınız, sizse onun küçük prensesisinizdir
Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı | Babanız sizin süper kahramanınız, sizse onun küçük prensesisinizdir

Her çocuğun hayallerinde bir ağaç eve sahip olmak vardır. Bir baba kızının bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

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  • 127
Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı | Babanız sizin süper kahramanınız, sizse onun küçük prensesisinizdir
Kızının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı! Öyle bir şey yaptı ki herkes hayran kaldı | Babanız sizin süper kahramanınız, sizse onun küçük prensesisinizdir

Ormanlık alana kuracağı ağaç ev için önce yer belirleyen ve bir plan yapan baba evinin ayaklarını yerleştirmek için temel kazdı.