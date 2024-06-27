27 Haziran 2024, Perşembe
Uyuşturucu bağımlılığı gençleri esir aldı! BM raporunda ortaya çıkan korkunç gerçek
Birleşmiş Milletler'in (BM) 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu, uyuşturucu kullanımının hızla arttığını gözler önüne serdi. Raporda, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın yüzde 20 olduğu, 2022'de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 18 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı ifade edildi.
Giriş: 27.06.2024 09:37 Güncelleme: 27.06.2024 09:38
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