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Uyuşturucu bağımlılığı gençleri esir aldı! BM raporunda ortaya çıkan korkunç gerçek

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu, uyuşturucu kullanımının hızla arttığını gözler önüne serdi. Raporda, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın yüzde 20 olduğu, 2022'de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 18 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı ifade edildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 09:37 Güncelleme: 27.06.2024 09:38
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Uyuşturucu bağımlılığı gençleri esir aldı! BM raporunda ortaya çıkan korkunç gerçek
BM 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu, korkunç gerçeği ortaya koydu. 2022 yılında dünya genelinde 292 milyon kişi uyuşturucu kullandı ve son 10 yılda uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı.
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Uyuşturucu bağımlılığı gençleri esir aldı! BM raporunda ortaya çıkan korkunç gerçek
Küresel olarak 2022'de 292 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu, 228 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı kaydedildi. Raporda, 2022'de 64 milyon kişinin uyuşturucuya bağlı çeşitli sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.
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Uyuşturucu bağımlılığı gençleri esir aldı! BM raporunda ortaya çıkan korkunç gerçek

ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR

Uyuşturucunun beraberinde getirdiği ölümcül sağlık sorunlarına da yer verilen raporda, 2022'de 13.9 milyon kişinin uyuşturucuyu vücutlarına enjekte ederek kullandığı, bunların 1.6 milyonunun HIV, 1.4 milyonunun HIV ve hepatit C, 6.8 milyonunun da hepatit C virüsü taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

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Uyuşturucu bağımlılığı gençleri esir aldı! BM raporunda ortaya çıkan korkunç gerçek
Dünyada kokain arzı ve talebinde belirgin artışın yaşandığına işaret edilen raporda, kokainin elde edildiği koka ağacının 354 bin 900 hektarlık alanda ekildiği, 2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 20 artışla 2 bin 757 ton gibi rekor seviyede kokain üretimi yapıldığı anlatıldı.
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Uyuşturucu bağımlılığı gençleri esir aldı! BM raporunda ortaya çıkan korkunç gerçek
Küresel kokain pazarının ABD'nin yanı sıra Batı ve Orta Avrupa'da yoğunlaşmaya devam ettiği ancak Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde de hızlı şekilde yayıldığı ifade edildi.