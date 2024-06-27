Uyuşturucu bağımlılığı gençleri esir aldı! BM raporunda ortaya çıkan korkunç gerçek

ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR



Uyuşturucunun beraberinde getirdiği ölümcül sağlık sorunlarına da yer verilen raporda, 2022'de 13.9 milyon kişinin uyuşturucuyu vücutlarına enjekte ederek kullandığı, bunların 1.6 milyonunun HIV, 1.4 milyonunun HIV ve hepatit C, 6.8 milyonunun da hepatit C virüsü taşıdığı bilgisi paylaşıldı.