27 Haziran 2024, Perşembe
15 Temmuz şehidi Samet'in babasından gururlandıran sözler: Şehadete koştu
15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da iken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hainlere karşı direnirken şehit düşen Samet Uslu'nun Trabzon'unun Akçaabat ilçesinde yaşayan ailesi 8 yılda yaşadıklarını anlattı. Baba Hüseyin Uslu, "Oğlum Samet vatanı için hainlere fırsat vermemek için arkadaşlarıyla birlikte şehadete koştu." dedi.
Giriş: 27.06.2024 09:15 Güncelleme: 27.06.2024 09:15
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