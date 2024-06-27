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15 Temmuz şehidi Samet'in babasından gururlandıran sözler: Şehadete koştu

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da iken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hainlere karşı direnirken şehit düşen Samet Uslu'nun Trabzon'unun Akçaabat ilçesinde yaşayan ailesi 8 yılda yaşadıklarını anlattı. Baba Hüseyin Uslu, "Oğlum Samet vatanı için hainlere fırsat vermemek için arkadaşlarıyla birlikte şehadete koştu." dedi.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 09:15 Güncelleme: 27.06.2024 09:15
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15 Temmuz şehidi Samet’in babasından gururlandıran sözler: Şehadete koştu
15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine direnmek için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit düşen Samet Uslu (26), şahadete ermesinin 8.yıl dönümünde SABAH, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesinde yaşayan Uslu ailesinin evine misafir oldu.
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15 Temmuz şehidi Samet’in babasından gururlandıran sözler: Şehadete koştu

Anne Gönül Uslu, "Oğlum, Urfa Viranşehir'de komando olarak askerliğini bitirip, İstanbul'da işe başlamıştı. Devletine, milletine bağlı, Vatan sevdalısıydı.

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15 Temmuz şehidi Samet’in babasından gururlandıran sözler: Şehadete koştu
Henüz bir buçuk aylık işte çalışırken o kara gecede hainlere fırsat vermemek için arkadaşlarıyla buluşup, köprüye koştu. Onlar şahadete koşuyormuş.
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15 Temmuz şehidi Samet’in babasından gururlandıran sözler: Şehadete koştu
Şehit oğlumu toprağa koyalı 8 yıl oldu ama, bana sanki bir hafta olmuş gibi geliyor. Acım hiç dinmedi, dinmeyecekte. Odasındaki kıyafetlerini ve eşyalarını gözüm gibi saklıyorum.
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15 Temmuz şehidi Samet’in babasından gururlandıran sözler: Şehadete koştu

Gömleğini, pantolonunu, eşyalarını ,kıyafetlerini koklayarak hasret gideriyorum. Oğlumu, kınalı kuzumu çok özledim. Şehit annesi olmak benim için büyük bir gurur. Allah devletimizi, milletimizi korusun " dedi.