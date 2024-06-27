27 Haziran 2024, Perşembe
Bu ülkelere vize yok pasaport yok! Listeye bakmadan tatile çıkmayın! Bu ülkelere gitmek için Türk kimliği yeterli...
Milyonlarca kişi tatil rotasını oluşturuyor. Vatandaşlar tatil planı yapmadan önce vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği ülkelerin listesine de bakıyor. Bu yıl "kapıda vize" uygulamasının devreye girmesiyle Yunan adalarına giden Türk vatandaşlarının sayısında artış da yaşanırken; vizesiz ve hatta pasaportsuz dahi gidilebilecek çok sayıda ülke bulunuyor. Peki Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkelere vizesiz ve pasaportsuz gidiliyor? Sadece kimlikle gidilebilen ülkeler listesinden hangi devletler var? İşte Türkiye'den vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek o ülkeler...
Giriş: 27.06.2024 11:09 Güncelleme: 27.06.2024 11:26
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