Uyurken hayatı altüst oldu! Kardeşinin yüzüğünü yaktığını söyledi: Ne iyi yaptım, seni yaktım

"OH NE İYİ YAPTIM, SENİ YAKTIM"

Yaşadığı korku dolu anı anlatan Ahmet Sarılar, "Dinlenmek için uzandım ve o esnada uyuya kalmışım. Uykumdan yanarak, can havli ile fırladım. O esnada başım ve sağ elimin avcunda yanmalar oluştu. Kız kardeşimin bana karşı, 'Oh ne iyi yaptım, seni yaktım' sözlerini duydum. Ama ben tabii ki canımı kurtarmanın derdinde olduğum için yanan yerlerimi soğuk suyun altına tuttum. O sırada annemin, kız kardeşime sert bir şekilde; 'Sen bu aklı kimden aldın da, böyle bir şey yaptın' söylediğini de duydum. Olay sonrasında ambulans ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım, orada müdahale yapıldı. Oradaki işlemlerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonrasında ise Derince'ye sevk edildim" dedi.