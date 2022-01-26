HaberlerGaleriUyurken hayatı altüst oldu! Kardeşinin yüzüğünü yaktığını söyledi: Ne iyi yaptım, seni yaktım
Uyurken hayatı altüst oldu! Kardeşinin yüzüğünü yaktığını söyledi: Ne iyi yaptım, seni yaktım
Sakarya Hendek'te uyurken üstüne yanıcı madde dökülen üç çocuk sahibi adamın yüzü tanınmaz hale geldi. Yanıcı maddeyi öz kız kardeşinin döktüğünü, ardından da "Oh ne iyi yaptım, seni yaktım" dediğini iddia eden talihsiz adam Ahmet Sarılar, "Ben 3 evlat evlat babasıyım, benim sorumluluklarım var. Ben ölebilirdim de, 3 tane çocuğuma ne olacaktı? Kim bakacaktı?" şeklinde konuştu.