26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uyurken hayatı altüst oldu! Kardeşinin yüzüğünü yaktığını söyledi: Ne iyi yaptım, seni yaktım

Uyurken hayatı altüst oldu! Kardeşinin yüzüğünü yaktığını söyledi: Ne iyi yaptım, seni yaktım

Sakarya Hendek'te uyurken üstüne yanıcı madde dökülen üç çocuk sahibi adamın yüzü tanınmaz hale geldi. Yanıcı maddeyi öz kız kardeşinin döktüğünü, ardından da "Oh ne iyi yaptım, seni yaktım" dediğini iddia eden talihsiz adam Ahmet Sarılar, "Ben 3 evlat evlat babasıyım, benim sorumluluklarım var. Ben ölebilirdim de, 3 tane çocuğuma ne olacaktı? Kim bakacaktı?" şeklinde konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2022 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 15:07
  • 1
  • 10
Uyurken hayatı altüst oldu! Kardeşinin yüzüğünü yaktığını söyledi: Ne iyi yaptım, seni yaktım

Olay, 18 Ocak Salı Günü Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, 3 çocuk sahibi Ahmet Sarılar uyuduğu esnada üzerine yanıcı madde döküldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Uyurken hayatı altüst oldu! Kardeşinin yüzüğünü yaktığını söyledi: Ne iyi yaptım, seni yaktım

İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI

Can havliyle uykusundan uyanan Sarılar, ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Hemen yüzünü ve ellerini soğuk suyun altına tutan Sarılar, sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

  • 3
  • 10
Uyurken hayatı altüst oldu! Kardeşinin yüzüğünü yaktığını söyledi: Ne iyi yaptım, seni yaktım

"KIZ KARDEŞİM YAPTI"

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Sarılar'ın, eli ve yüzünde ciddi derece yanıklar oluştu.

  • 4
  • 10
Uyurken hayatı altüst oldu! Kardeşinin yüzüğünü yaktığını söyledi: Ne iyi yaptım, seni yaktım

Hastanedeki tedavisinin ardından jandarma merkezinde ifade veren Sarılar, olayı gerçekleştiren kişinin kız kardeşi S.S. olduğunu iddia etti.

  • 5
  • 10
Uyurken hayatı altüst oldu! Kardeşinin yüzüğünü yaktığını söyledi: Ne iyi yaptım, seni yaktım

"OH NE İYİ YAPTIM, SENİ YAKTIM"

Yaşadığı korku dolu anı anlatan Ahmet Sarılar, "Dinlenmek için uzandım ve o esnada uyuya kalmışım. Uykumdan yanarak, can havli ile fırladım. O esnada başım ve sağ elimin avcunda yanmalar oluştu. Kız kardeşimin bana karşı, 'Oh ne iyi yaptım, seni yaktım' sözlerini duydum. Ama ben tabii ki canımı kurtarmanın derdinde olduğum için yanan yerlerimi soğuk suyun altına tuttum. O sırada annemin, kız kardeşime sert bir şekilde; 'Sen bu aklı kimden aldın da, böyle bir şey yaptın' söylediğini de duydum. Olay sonrasında ambulans ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım, orada müdahale yapıldı. Oradaki işlemlerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonrasında ise Derince'ye sevk edildim" dedi.