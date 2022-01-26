26 Ocak 2022, Çarşamba
Gelen sesler üzerine tavuk kümesine giren adam gözlerine inanamadı! Tavuğun altında yumurta beklerken bakın ne çıktı
Rusya'nın Korolyov kentinde yaşayan bir kişi tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı. Kuluçkaya yatan tavuğun olduğu kümeste bir terslik olduğu sezen adam gelen sesler üzerine tavuğun kanatlarını kaldırınca gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Giriş Tarihi: 26.01.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 16:10
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