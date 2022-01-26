Gelen sesler üzerine tavuk kümesine giren adam gözlerine inanamadı! Tavuğun altında yumurta beklerken bakın ne çıktı

Rusya'nın Korolyov şehrinde yaşayan bir kişi beslediği tavuğun altından çıkanları görünce gözlerine inanamadı. Kümes sahibi, sabah saatlerinde tavuğunu kontrol etmek için kümese gitti. Ancak kümeste bir terslik vardı. Tavuk, kanatlarını bir türlü açmıyordu.