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Gelen sesler üzerine tavuk kümesine giren adam gözlerine inanamadı! Tavuğun altında yumurta beklerken bakın ne çıktı

Rusya'nın Korolyov kentinde yaşayan bir kişi tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı. Kuluçkaya yatan tavuğun olduğu kümeste bir terslik olduğu sezen adam gelen sesler üzerine tavuğun kanatlarını kaldırınca gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 16:10
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Gelen sesler üzerine tavuk kümesine giren adam gözlerine inanamadı! Tavuğun altında yumurta beklerken bakın ne çıktı

Rusya'nın Korolyov şehrinde yaşayan bir kişi beslediği tavuğun altından çıkanları görünce gözlerine inanamadı. Kümes sahibi, sabah saatlerinde tavuğunu kontrol etmek için kümese gitti. Ancak kümeste bir terslik vardı. Tavuk, kanatlarını bir türlü açmıyordu.

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Gelen sesler üzerine tavuk kümesine giren adam gözlerine inanamadı! Tavuğun altında yumurta beklerken bakın ne çıktı

TAVUĞUN ALTINDAN BAKIN NE ÇIKTI

Kümes sahibi, uzun uğraşlar sonucunda tavuğun kanatlarını kaldırmayı başardı. Fakat civcivlerin olması gereken yerde yavru kediler vardı. Adam, karşılaştığı manzara nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

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Gelen sesler üzerine tavuk kümesine giren adam gözlerine inanamadı! Tavuğun altında yumurta beklerken bakın ne çıktı
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Gelen sesler üzerine tavuk kümesine giren adam gözlerine inanamadı! Tavuğun altında yumurta beklerken bakın ne çıktı
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Gelen sesler üzerine tavuk kümesine giren adam gözlerine inanamadı! Tavuğun altında yumurta beklerken bakın ne çıktı