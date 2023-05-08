Uydudan haritaları incelerken keşfettiler! Tam 3 milyon yaşında

Elazığ'da bir grup doğasever öğretmen, uydu görüntülerini incelerken tesadüfen 3 milyon yıllık kanyon keşfetti. Doğaseverler keşfettikleri kanyona köyün eski ismi olan 'Halan' adını verdi. Kanyon hakkında bilgi veren Coğrafya Öğretmeni Emrah Turhan, "Bu kanyonu biz uydu görüntülerinden bulduk daha doğrusu uydu görüntülerini gezerken böyle baktık ki derin bir vadi var. Burayla ilgili internet üzerinden araştırma yaptık ama hiçbir bilgiye ulaşamadık. Gelip yerinde görelim istedik" dedi.