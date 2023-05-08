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Uydudan haritaları incelerken keşfettiler! Tam 3 milyon yaşında

Elazığ'da bir grup doğasever öğretmen, uydu görüntülerini incelerken tesadüfen 3 milyon yıllık kanyon keşfetti. Doğaseverler keşfettikleri kanyona köyün eski ismi olan 'Halan' adını verdi. Kanyon hakkında bilgi veren Coğrafya Öğretmeni Emrah Turhan, "Bu kanyonu biz uydu görüntülerinden bulduk daha doğrusu uydu görüntülerini gezerken böyle baktık ki derin bir vadi var. Burayla ilgili internet üzerinden araştırma yaptık ama hiçbir bilgiye ulaşamadık. Gelip yerinde görelim istedik" dedi.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 10:44
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Uydudan haritaları incelerken keşfettiler! Tam 3 milyon yaşında

Elazığ'da bir grup doğasever, uydu görüntülerini incelerken Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Göldere köyü yakınlarında derin bir vadi olduğunu fark etti.

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Uydudan haritaları incelerken keşfettiler! Tam 3 milyon yaşında

O bölgeyi merak eden coğrafya öğretmeni Emrah Turhan ve arkadaşları daha sonra yine internet ve çeşitli yerlerden araştırma yaptı.

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Uydudan haritaları incelerken keşfettiler! Tam 3 milyon yaşında

Bölge hakkında her hangi bir bilgiye ulaşamayan doğaseverler, bölgeye gitme kararı alarak vadinin bulunduğu köye gitti.

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Uydudan haritaları incelerken keşfettiler! Tam 3 milyon yaşında

Yaklaşık 3 kilometre patika yollardan giderek uydudan gördükleri vadiye ulaşan doğasever grup, 3 milyon yaşında olduğu tahmin edilen kanyonu keşfetti.

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Uydudan haritaları incelerken keşfettiler! Tam 3 milyon yaşında

Doğaseverler keşfettikleri kanyona köyün eski ismi olan 'Halan' adını verdi. Flora ve zengin bir faunaya sahip olan kanyonun içerisinde irili ufaklı şelaler ve dev kazanlar bulunuyor.