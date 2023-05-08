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Haberler Galeri YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu?

YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu?

14 Mayıs seçimlerinin hemen öncesinde ilk defa oy kullanacak ve daha önce oyunu vermiş olan seçmenler adıma adım oy kullanma işlemlerini araştırmaya başladı. 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Milletvekillerinin seçileceği seçimlerde pusulaların geçersiz sayılmaması için dikkat edilmesi gerekenler sıraladık. Peki oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 10:26
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YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu? Görme engelli, yatalak seçmen nasıl oy kullanacak?

Kullandığım oyun geçersiz olmaması için ne yapmalıyım sorusunun cevabı araştırılıyor. 14 Mayıs seçimlerine son 7 gün kala vatandaşlar arama motorlarında "Oyum hangi durumlarda geçersiz olur?", "Seçmen kağıdı zorunlu mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu? Görme engelli, yatalak seçmen nasıl oy kullanacak?

14 MAYIS PAZAR OY KULLANMA SAATLERİ

Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

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YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu? Görme engelli, yatalak seçmen nasıl oy kullanacak?

KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?

Yurtiçi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Bunların 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi seçmen. 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.

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YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu? Görme engelli, yatalak seçmen nasıl oy kullanacak?

SEÇMEN BİLGİ KÂĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

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YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu? Görme engelli, yatalak seçmen nasıl oy kullanacak?

HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.