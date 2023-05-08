YSK oy verme rehberi 14 Mayıs 2023 | Oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu?

14 Mayıs seçimlerinin hemen öncesinde ilk defa oy kullanacak ve daha önce oyunu vermiş olan seçmenler adıma adım oy kullanma işlemlerini araştırmaya başladı. 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Milletvekillerinin seçileceği seçimlerde pusulaların geçersiz sayılmaması için dikkat edilmesi gerekenler sıraladık. Peki oyum hangi durumlarda geçersiz olur? Seçmen kağıdı zorunlu mu?