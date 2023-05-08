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Aman dikkat! O çiçeği koparmanın cezası...

Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara sunuyor. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Nilüfer Gölü'nü koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin lira ceza kesiliyor. Yaz-kış var olan, büyük yeşil yapraklar arasında bugünlerde açan beyaz renkli nilüferler, güzelliğiyle ilgi görüyor. İşte o eşsiz manzaradan kareler...

Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:06
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Aman dikkat! O çiçeği koparmanın cezası...

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Aman dikkat! O çiçeği koparmanın cezası...

Gölü, ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu.

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Aman dikkat! O çiçeği koparmanın cezası...

2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, "Lotus çiçeği" olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor.

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Aman dikkat! O çiçeği koparmanın cezası...

Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor.

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Aman dikkat! O çiçeği koparmanın cezası...

Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor.