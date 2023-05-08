Aman dikkat! O çiçeği koparmanın cezası...

Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara sunuyor. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Nilüfer Gölü'nü koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin lira ceza kesiliyor. Yaz-kış var olan, büyük yeşil yapraklar arasında bugünlerde açan beyaz renkli nilüferler, güzelliğiyle ilgi görüyor. İşte o eşsiz manzaradan kareler...