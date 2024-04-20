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Uyarılar peş peşe gelmişti! Birçok ilde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından beklenen kuvvetli yağış ve fırtına başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Muğla dahil 45 ilde sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Adeta hayatı felç eden fırtınada çatılar uçtu, minareler, ağaçlar devrildi.

Giriş Tarihi: 20.04.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 20:31
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Uyarılar peş peşe gelmişti! Birçok ilde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi. Erol Memiş'e ait yaklaşık bir dönümlük seranın üzerindeki plastik örtü yırtılarak, kullanılamaz hale geldi. Serada ekili domatesler de zarar gördü.

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Uyarılar peş peşe gelmişti! Birçok ilde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu

İZMİR'DE HORTUM

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Uyarılar peş peşe gelmişti! Birçok ilde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. İzmir'de dün gece kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu.

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Uyarılar peş peşe gelmişti! Birçok ilde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu

Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi. O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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Uyarılar peş peşe gelmişti! Birçok ilde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu

CAMİ MİNARESİNİN KÜLAHI KOPTU

Serik ilçesinde ise Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan Çıtlıklı Camisi'nin minaresinin külahı fırtına nedeniyle yerinden kopup, yan tarafta bulunan portakal bahçesine düştü. Olayda minare zarar görürken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.