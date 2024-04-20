Uyarılar peş peşe gelmişti! Birçok ilde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından beklenen kuvvetli yağış ve fırtına başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Muğla dahil 45 ilde sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Adeta hayatı felç eden fırtınada çatılar uçtu, minareler, ağaçlar devrildi.

Giriş Tarihi: 20.04.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 20:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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