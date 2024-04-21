Uğur Dündar'ın "gerçek ortaya çıkacak" telaşı! Attığı kahkahaların meğer nedeni buymuş! Babalık davasına gizlilik kararı

Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testiyle ispatlamasının ardından, ablası Dilara G.'nin, babasının Uğur Dündar olduğunu kendisine annesi Suphiye Orancı'nın söylediğini açıklaması kamuoyunda geniş yankı buldu. Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Son olarak çıktığı canlı yayında kendini kahkahalarla savunan ve "Sağlıklı bir cinsel yaşamım var. Bunun başka konuşulacak tarafı yok" diyen Uğur Dündar, gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya önce gizlilik kararı aldırdı, şimdi de kendisiyle ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirdi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.04.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 08:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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