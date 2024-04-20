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Çorum'da fırtına köy düğününü savaş alanına çevirdi

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Karaburun köyünde, fırtına düğün yerini savaş alanına çevirdi. Düğün çadırı, masa ve sandalyeler fırtına nedeniyle uçtu.

Giriş Tarihi: 20.04.2024 19:20
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Çorum’da fırtına köy düğününü savaş alanına çevirdi

Karaburun köyünde ikamet eden Yaşar Bıyık, oğlunun düğünü için köy meydanında yemek verdi.

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Çorum’da fırtına köy düğününü savaş alanına çevirdi

Yaklaşık bin 500 davetlinin katıldığı düğün yemeği aniden çıkan fırtına nedeniyle yarıda kalırken, düğün yemeği için kurulan çadır ile yemek için hazırlanan masa ve sandalyeler etrafa savruldu.

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Çorum’da fırtına köy düğününü savaş alanına çevirdi

Düğüne katılmak için köye gelen davetlilerin bir kısmı geri dönerken büyük bir bölümü ise köydeki samanlık ve çatı altlarına sığındı.

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Çorum’da fırtına köy düğününü savaş alanına çevirdi

Düğün daveti için kurulan düğün çadırı fırtına nedeniyle yırtılıp uçarken yemek için hazırlanan masa ve sandalyelerde savrularak çevredeki tarla ve bahçelere uçtu.

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Çorum’da fırtına köy düğününü savaş alanına çevirdi

Düğün çadırının fırtına nedeniyle uçmaması için büyük uğraş veren düğün sahibi ve davetlilerin çabaları yeterli olmadı. Yırtılan çadır çok sayıda parçaya ayrılırken, masa ve plastik sandalyelerin bir kısmı da kırıldı.