"Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajı başına dert oldu! Linki tıklayınca…

İstanbul'da ikamet eden Fevzi S., telefonuna gelen 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' mesajındaki linke tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Rehberinde kim var kim yok hepsine aynı mesaj gönderildi. Mesajdaki linke tıklayanların da telefonları bir müddet kapandı. Mağdurlardan Gamze Çakmak da, "Link gönderiyorlar ama kabul etmiyorum. Çünkü daha önce başıma geldi." diye konuştu.