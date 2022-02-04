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Haberler Galeri "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajı başına dert oldu! Linki tıklayınca…

"Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajı başına dert oldu! Linki tıklayınca…

İstanbul'da ikamet eden Fevzi S., telefonuna gelen 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' mesajındaki linke tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Rehberinde kim var kim yok hepsine aynı mesaj gönderildi. Mesajdaki linke tıklayanların da telefonları bir müddet kapandı. Mağdurlardan Gamze Çakmak da, "Link gönderiyorlar ama kabul etmiyorum. Çünkü daha önce başıma geldi." diye konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2022 15:10
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Utanmıyor musun bu resmi çekmeye? mesajı başına dert oldu! Linki tıklayınca…

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki terzi Fevzi S.'nin cep telefonuna, 31 Ocak tarihinde 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' ifadelerinin bulunduğu mesaj geldi. SMS'teki tıklayan Fevzi S.'nin telefonu anında kapandı.

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Utanmıyor musun bu resmi çekmeye? mesajı başına dert oldu! Linki tıklayınca…

Telefonunun bozulduğundan kuşkulanan Fevzi S., soluğu tamircide aldı.

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Utanmıyor musun bu resmi çekmeye? mesajı başına dert oldu! Linki tıklayınca…

ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

Tamirden sonra açılan telefonuna gelen mesajları okuyan Fevzi S., işin aslını öğrenince büyük şok geçirdi.

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Utanmıyor musun bu resmi çekmeye? mesajı başına dert oldu! Linki tıklayınca…

900 KİŞİYE AYNI MESAJA GİTTİ

Fevzi S., rehberindeki 900 kişiye de, dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan bu SMS mesajının iletildiğini gördü.

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Utanmıyor musun bu resmi çekmeye? mesajı başına dert oldu! Linki tıklayınca…

SMS mesajına tıklayanların aynı sorunu yaşadığını öğrenen Fevzi S., rehberindeki kişileri arayarak 'İnanmayın o SMS'leri ben atmadım' diye uyarmaya çalıştı.