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Hatay'da vahşet: 'Ağabey' demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti! Annesi isyan etti: Oğlum idam edilsin

Hatay'da elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini döven Recep İlgar, sesler üzerine alt kata inen öğretmen yengesi Mehtap İlgar'ı da 'ağabey' demediği gerekçesiyle biri sol gözünden, 37 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesmeye çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Recep İlgar tutuklanırken, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehtap İlgar yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözünü kaybetti. Recep İlgar'ın annesi, "Gelinim suçsuz, o melek gibi bir kız. Cani oğlumun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve idam edilmesini istiyorum" diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi: 04.02.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 15:27
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Hatay’da vahşet: ’Ağabey’ demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti! Annesi isyan etti: Oğlum idam edilsin

Olay, 26 Ocak'ta Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta meydana geldi. Bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İlgar, çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2,5 yaşındaki Asya'yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan Recep İlgar, yeğenlerinden elini öpmesini istedi. Ancak Asya, amcasının elini öpmedi.

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Hatay’da vahşet: ’Ağabey’ demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti! Annesi isyan etti: Oğlum idam edilsin

Bunun üzerine Recep İlgar, Asya'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, onu dövdü. Asya'nın ağladığını duyan Mehtap İlgar, alt kata indi. Recep İlgar, bu kez de kendisine ağabey demediği gerekçesiyle Mehtap İlgar'a çocukların gözü önünde yumruklarla saldırdı.

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Hatay’da vahşet: ’Ağabey’ demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti! Annesi isyan etti: Oğlum idam edilsin

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP GÖZÜNE SAPLADI
Evin mutfağından 2 bıçak alan Recep İlgar, Mehtap İlgar'ın boğazını kesmeye çalıştı. Mehtap İlgar, çığlıklar atıp yardım istedi. Bu sırada yan odada bulunan kayınvalidesi Aysel İlgar, gelinini kurtarmaya çalıştı. Recep İlgar, bıçağı Mehtap İlgar'ın sol gözüne saplayıp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aysel İlgar, pencereye çıkıp sokaktaki komşularından yardım istedi.

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Hatay’da vahşet: ’Ağabey’ demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti! Annesi isyan etti: Oğlum idam edilsin

ELİNİ YIKADI KAÇTI
Mehtap İlgar kanlar içinde yere yığılırken, kayınbiraderi ise lavaboda ellerini yıkadıktan sonra evden çıkıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehtap İlgar, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hatay’da vahşet: ’Ağabey’ demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti! Annesi isyan etti: Oğlum idam edilsin

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Recep İlgar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.