Hatay'da vahşet: 'Ağabey' demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti! Annesi isyan etti: Oğlum idam edilsin

Hatay'da elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini döven Recep İlgar, sesler üzerine alt kata inen öğretmen yengesi Mehtap İlgar'ı da 'ağabey' demediği gerekçesiyle biri sol gözünden, 37 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesmeye çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Recep İlgar tutuklanırken, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehtap İlgar yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözünü kaybetti. Recep İlgar'ın annesi, "Gelinim suçsuz, o melek gibi bir kız. Cani oğlumun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve idam edilmesini istiyorum" diyerek isyan etti.