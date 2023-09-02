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Uşak'ta sağanak sonrası caddeler suyla doldu! Ev ve iş yerlerini su bastı...

Uşak'ta saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, şehir merkezinde su baskılarına neden oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu. 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı suyla dolarken, araçlar mahsur kaldı, yağış özellikle İslice Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Çok sayıda ev ve iş yeri ile Karayolları Müdürlüğü'nü su bastı. İsmetpaşa Caddesi'nde ise çok sayıda iş yerinin bodrum katı suyla doldu.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 22:22
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Uşak’ta sağanak sonrası caddeler suyla doldu! Ev ve iş yerlerini su bastı...

Uşak'ta şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu; çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

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Uşak’ta sağanak sonrası caddeler suyla doldu! Ev ve iş yerlerini su bastı...

Otoparklardaki araçlar suya gömülürken, bir iş merkezinin bodrum katındaki kiliseyi su bastı. Belediye ekipleri su basan yerleri pompalarla tahliye etmek için çalışma başlattı.

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Uşak’ta sağanak sonrası caddeler suyla doldu! Ev ve iş yerlerini su bastı...

İtfaiye ve belediye ekipleri su dolan ev ve iş yerlerinde pompalarla su tahliye çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerindeki suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

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Uşak’ta sağanak sonrası caddeler suyla doldu! Ev ve iş yerlerini su bastı...
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Uşak’ta sağanak sonrası caddeler suyla doldu! Ev ve iş yerlerini su bastı...