Uşak'ta sağanak sonrası caddeler suyla doldu! Ev ve iş yerlerini su bastı...

Uşak'ta saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, şehir merkezinde su baskılarına neden oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu. 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı suyla dolarken, araçlar mahsur kaldı, yağış özellikle İslice Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Çok sayıda ev ve iş yeri ile Karayolları Müdürlüğü'nü su bastı. İsmetpaşa Caddesi'nde ise çok sayıda iş yerinin bodrum katı suyla doldu.