Pazar günü İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ vatandaşı saat vererek uyardı! İşte ilçe ilçe kesinti listesi...

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasında şehir genelinde pazar günü çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını belirtildi. Kesinti yaşanacak ilçeler tek tek duyurulurken, elektriklerin verileceği saatler de duyuruldu. İşte güncel elektrik kesintisi listesi...