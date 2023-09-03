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Bursa Mudanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 03.09.2023 09:04
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Bursa Mudanya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Mudanya Göynüklü Mahallesi`ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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Bursa Mudanya’daki orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Bursa Mudanya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın söndürme çalışmalarına 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan destek verilirken 132 araç ve 420 personel de alevlere müdahale etti.

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Bursa Mudanya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Ekiplerin saatler süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı.

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Bursa Mudanya’daki orman yangını kontrol altına alındı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Yangın 25 hektar alanda etkili oldu" dedi.