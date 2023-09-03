Bursa Mudanya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Mudanya Göynüklü Mahallesi`ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan destek verilirken 132 araç ve 420 personel de alevlere müdahale etti. Ekiplerin saatler süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı. VALİLİKTEN AÇIKLAMA Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirtaş, 'Yangın 25 hektar alanda etkili oldu' dedi.