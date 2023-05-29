Kurutup bırakıyorlar! “Katil arılar” Karadeniz’de: Uzun süreli bir mücadele olacak

Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına sebep olan gal arılarına karşı Bursa'dan getirilip, laboratuvarda saklanan 1200 'Torymus sinensis' isimli yok edici böcek, doğaya salındı. Halk arasında "katil arı" olarak bilinen böceğe karşı sürdürülen mücadelede kapsamında Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Uzun soluklu bir çalışma olacak. Bir anda saldığımız böceklerin buradaki zararlıyla mücadelesi yüzde yüze gelme şansı zaten yok. Uzun süre devam etmesi gereken bir mücadele; her yıl sayıyı artırarak devam edeceğiz" dedi.