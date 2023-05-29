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Kurutup bırakıyorlar! “Katil arılar” Karadeniz’de: Uzun süreli bir mücadele olacak

Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına sebep olan gal arılarına karşı Bursa'dan getirilip, laboratuvarda saklanan 1200 'Torymus sinensis' isimli yok edici böcek, doğaya salındı. Halk arasında "katil arı" olarak bilinen böceğe karşı sürdürülen mücadelede kapsamında Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Uzun soluklu bir çalışma olacak. Bir anda saldığımız böceklerin buradaki zararlıyla mücadelesi yüzde yüze gelme şansı zaten yok. Uzun süre devam etmesi gereken bir mücadele; her yıl sayıyı artırarak devam edeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 10:28
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Kurutup bırakıyorlar! “Katil arılar” Karadeniz’de: Uzun süreli bir mücadele olacak

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014'te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında 'katil arı' ya da 'gal arısı' olarak bilinen 'Dryocosmus kuriphilus' türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında da görüldü.

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Kurutup bırakıyorlar! “Katil arılar” Karadeniz’de: Uzun süreli bir mücadele olacak

Trabzon'un Maçka, Arsin, Of, Araklı ve Sürmene ilçelerinde istila ettiği kestane ağaçlarını kurutan, ağaç dallarına yerleşerek, yuva yapan böceğe karşı bölgede biyolojik mücadele başlatıldı.

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Kurutup bırakıyorlar! “Katil arılar” Karadeniz’de: Uzun süreli bir mücadele olacak

2 yıldır kestane ormanlarında tarama yapan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yayılım alanı genişleyen 'gal arısı'nın yuvalandığı ağaçları tespit etti.

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Kurutup bırakıyorlar! “Katil arılar” Karadeniz’de: Uzun süreli bir mücadele olacak

Bu kapsamda; Bursa'dan getirilen ve laboratuvar ortamında bekletilen 30 bin galin içinden çıkıp yaşamayı başaran 1200 adet 'Torymus sinensis' türü böcek, erginliğe ulaştı.

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Kurutup bırakıyorlar! “Katil arılar” Karadeniz’de: Uzun süreli bir mücadele olacak

Trabzon İl Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Araklı ilçesinin yüksek kesimlerindeki kestane ormanlarına 'gal arısı'nın düşmanı, yok edici böceği bıraktı.