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Ünlü ismin gelinini mahalleli evine sokmadı! ‘Seni bu mahallede istemiyoruz’

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sanatçı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, geçen günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalle sakinlerince linç edilmek istenmişti. Geçen gece yeniden evine gelen kadın, mahallelinin saldırısına uğradı. "Seni bu mahallede istemiyoruz" diyen vatandaşlar Güney'e yeniden saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 13:04
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Ünlü ismin gelinini mahalleli evine sokmadı! ‘Seni bu mahallede istemiyoruz’

Olay, geçen gece Esenyurt Süleymaniye mahallesinde yaşandı.

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Ünlü ismin gelinini mahalleli evine sokmadı! ‘Seni bu mahallede istemiyoruz’

OTURDUĞU BİNAYI ATEŞE VERMEKLE SUÇLADI

İddiaya göre, Pazartesi gecesi Ece Güney'in oturduğu binada yangın çıkması üzerine komşuları Güney'i suçlayarak binayı yakmakla suçlamıştı.

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Ünlü ismin gelinini mahalleli evine sokmadı! ‘Seni bu mahallede istemiyoruz’

LİNÇ ETMEYE KALKTILAR

Yaşanan tartışma sonrası bina sakinleri, kadına saldırıp linç etmek istemişti.

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Ünlü ismin gelinini mahalleli evine sokmadı! ‘Seni bu mahallede istemiyoruz’

SANATÇININ VUKUATLI GELİNİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE KATTI / VİDEO İZLE

Tüm olaylar sonrası evinden uzaklaşan Güney, dün gece yarısı tekrar mahalleye gelip evine girmek istedi.

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Ünlü ismin gelinini mahalleli evine sokmadı! ‘Seni bu mahallede istemiyoruz’

Mahallede nöbet tutan komşuları karşılarında Ece Güney'i görünce deliye döndüler.