Ünlü ismin gelinini mahalleli evine sokmadı! ‘Seni bu mahallede istemiyoruz’

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sanatçı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, geçen günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalle sakinlerince linç edilmek istenmişti. Geçen gece yeniden evine gelen kadın, mahallelinin saldırısına uğradı. "Seni bu mahallede istemiyoruz" diyen vatandaşlar Güney'e yeniden saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 13:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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