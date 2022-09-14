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DJ Gezgin cinayetinde iddialar stüdyoyu karıştırdı! Müge Anlı çileden çıktı: Resmi makamlara açıklayacaksınız

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz arasında tansiyon yükselirken, Müge Anlı canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. Cinayetin aydınlatılmasında kilit öneme sahip olan ilaçlarla ilgili sorular yöneltirken Fatma Karadağ suçlamalara cevap vermemek için stüdyoyu birbirine kattı. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 13:20
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DJ Gezgin cinayetinde iddialar stüdyoyu karıştırdı! Müge Anlı çileden çıktı: Resmi makamlara açıklayacaksınız

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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DJ Gezgin cinayetinde iddialar stüdyoyu karıştırdı! Müge Anlı çileden çıktı: Resmi makamlara açıklayacaksınız

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde, Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz canlı yayında bir kez daha karşı karşıya geldi.

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DJ Gezgin cinayetinde iddialar stüdyoyu karıştırdı! Müge Anlı çileden çıktı: Resmi makamlara açıklayacaksınız

Programa Fatma Karadağ'ın ablasının itirafları damga vurdu.

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DJ Gezgin cinayetinde iddialar stüdyoyu karıştırdı! Müge Anlı çileden çıktı: Resmi makamlara açıklayacaksınız

Fatma Karadağ, cinayetle suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz için "Cemal eşini kıskandığı için kardeşimi komalık etti" ifadelerini kullandı.

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DJ Gezgin cinayetinde iddialar stüdyoyu karıştırdı! Müge Anlı çileden çıktı: Resmi makamlara açıklayacaksınız

Bu itiraf sonrası stüdyo adeta buz kesti ve seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı.