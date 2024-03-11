Ünlü iş adamı eski karısını darp edip kızlarını kaçırdı!
İş insanı Mustafa Kemal Derinkök, bir dönem 'Devletten sonra en büyük arazi zengini' olarak anıldı. Ancak oğlu Mahmut Celal Derinkök, çocuk kaçırma skandalına karıştı. İddiaya göre Mahmut Celal Derinkök, ayrıldığı eşinden olan kızlarını zamanında teslim etmeyince hakkında çocuk kaçırma suçundan dava açıldı.
Sabah
Giriş Tarihi: 11.03.2024
12:57
Olay, 27 Ağustos 2023 tarihinde yaşandı. Melis Ceylan ve Mahmut Celal Derinkök çiftinin evliliklerinden doğan iki kız çocuğu vardı. Ancak ikili anlaşamadığı gerekçesiyle boşandı. İki kız çocuğunun velayeti ise annede kaldı.
KIZLARINI POLİS ZORUYLA TESLİM ETTİ
Mahkemenin kararı sonrası iş adamı Mahmut Celal Derinkök kızlarıyla görüş günü olması sebebiyle bir araya geldi. Anne Melis Ceylan görüş süresinin bitmesine rağmen kızlarından haber alamayınca Beşiktaş emniyetine giderek eski eşi hakkında şikayetçi oldu. Bu sırada emniyet güçlerinin ulaştığı Mahmut Celal Derinkök kızını annesine karakolda teslim etti.
EVİN ÖNÜNDEN YENİDEN KAÇIRDI
Kızlarını alarak taksiye binen Melis Ceylan ikametine gittiğinde eski eşinin aracının içinde beklediğini fark eti. Kızlarını almaması için taksiyi kilitleyen Ceylan ile iş adamı arasında sürtüşme yaşandı. Kızlarını kendi aracına alan Mahmut Celal Derinkök daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Karakola giden Melis Ceylan ise eski eşinin kızlarını zorla alıp götürdüğünü kendisini ise darp ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.
"KIZLARIMDA KRİMİNAL BULGULAR TESPİT ETTİM"
Şikâyet sonrası ifadesi alınan Mahmut Celal Derinkök, kızlarının velayetinin annelerinde olduğunu ancak kızlarında kriminal bulgular tespit ettiği için teslim etmediğini belirten iş adamı kızlarının da kendisinde kalmak istediğini normalde Dubai'de ikamet ettiğini Türkiye'ye kızlarını götürebilmek için geldiğini söyledi.
1 YIL HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda savcılık mahkemenin kız çocuklarının velayetini anneye verdiğini olay günü baba Mahmut Celal Derinkök'ün kızlarını kanunen alıkoyduğunu belirterek iddianame düzenledi. 'Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması' suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen iş adamı Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak