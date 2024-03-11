Ünlü iş adamı eski karısını darp edip kızlarını kaçırdı!

EVİN ÖNÜNDEN YENİDEN KAÇIRDI

Kızlarını alarak taksiye binen Melis Ceylan ikametine gittiğinde eski eşinin aracının içinde beklediğini fark eti. Kızlarını almaması için taksiyi kilitleyen Ceylan ile iş adamı arasında sürtüşme yaşandı. Kızlarını kendi aracına alan Mahmut Celal Derinkök daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Karakola giden Melis Ceylan ise eski eşinin kızlarını zorla alıp götürdüğünü kendisini ise darp ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.