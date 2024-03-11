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Müge Anlı'daki Emine Aytekin olayı hayrete düşürdü! 3 çocuğunu eve kilitleyip, tencereleriyle kaçmıştı
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı'da ilginç bir olay işlendi. 33 yaşındaki Emine Aytekin, 1 Mart Cuma günü Osmaniye'den tencere ve tavalarını da alıp kaybolmuştu. Üç çocuğunu bırakarak ortadan kaybolan Emine Aytekin'in akıbeti izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte olaya ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:31Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:31