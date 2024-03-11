Müge Anlı’daki Emine Aytekin olayı hayrete düşürdü! 3 çocuğunu eve kilitleyip, tencereleriyle kaçmıştı

Emine Aytekin, ne annesi ne de eşi ile görüşmek istemediğini söyledi. Avukatı ise eşi tarafından şiddete maruz kalan Emine'nin darp raporu bulunduğunu ve boşanma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca Emine Aytekin, 3 çocuğunun velayetini alarak nafaka da talep edeceğini belirtti.