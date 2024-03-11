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Müge Anlı'daki Emine Aytekin olayı hayrete düşürdü! 3 çocuğunu eve kilitleyip, tencereleriyle kaçmıştı

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı'da ilginç bir olay işlendi. 33 yaşındaki Emine Aytekin, 1 Mart Cuma günü Osmaniye'den tencere ve tavalarını da alıp kaybolmuştu. Üç çocuğunu bırakarak ortadan kaybolan Emine Aytekin'in akıbeti izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte olaya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:31
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Müge Anlı’daki Emine Aytekin olayı hayrete düşürdü! 3 çocuğunu eve kilitleyip, tencereleriyle kaçmıştı

33 yaşındaki Emine Aytekin, 1 Mart Cuma günü Osmaniye'den tencere ve tavalarını da alıp kaybolmuştu.

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Müge Anlı’daki Emine Aytekin olayı hayrete düşürdü! 3 çocuğunu eve kilitleyip, tencereleriyle kaçmıştı

Anne Müşide Hanım, kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi. Çok geçmeden sevindiren haber geldi.3 çocuğunu elektrik sobasını açık bıraktığı eve kilitleyip tencere ve tavalarıyla kaçan Emine Aytekin yayının ardından bulundu. Stüdyoya gelmeyen Emine Aytekin'in Müge Anlı aracılığı ile yaptığı açıklamalar ise oldukça dikkat çekti.

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Müge Anlı’daki Emine Aytekin olayı hayrete düşürdü! 3 çocuğunu eve kilitleyip, tencereleriyle kaçmıştı

Emine Aytekin, ne annesi ne de eşi ile görüşmek istemediğini söyledi. Avukatı ise eşi tarafından şiddete maruz kalan Emine'nin darp raporu bulunduğunu ve boşanma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca Emine Aytekin, 3 çocuğunun velayetini alarak nafaka da talep edeceğini belirtti.

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Müge Anlı’daki Emine Aytekin olayı hayrete düşürdü! 3 çocuğunu eve kilitleyip, tencereleriyle kaçmıştı

Elektrik sobasını açık bırakarak 3 çocuğunu eve kilitleyen anneye seslenen Müge Anlı, "Kime gittin?" çağrısında bulunarak işin arkasında başka bir meselenin olabileceği üzerinde durdu.

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Müge Anlı’daki Emine Aytekin olayı hayrete düşürdü! 3 çocuğunu eve kilitleyip, tencereleriyle kaçmıştı

En büyüğü 13 yaşında olan çocuklarını evde bırakıp giden Emine canlı yayına telefon ile bağlandı.