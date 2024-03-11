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Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı! İşte sapık dedenin aldığı ceza

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 yakınının istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.

Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:30
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Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı! İşte sapık dedenin aldığı ceza

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı! İşte sapık dedenin aldığı ceza
Duruşma salonunda, tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları hazır bulundu.
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Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı! İşte sapık dedenin aldığı ceza
Önceki savunmaların okunmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
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Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı! İşte sapık dedenin aldığı ceza

Savcı, Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosyada H. Yağal hakkında gelini S. Yağal'a yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen mahkumiyet kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf talebinin esastan reddini, bu saldırı sonucu doğduğu belirlenen kız çocuğu A.Yağal'a karşı "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün cezanın kaldırılarak sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı! İşte sapık dedenin aldığı ceza

Mütalaada, H. Yağal hakkında Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen beraat kararının bozularak, küçük kızın ölümüne ilişkin süreçte elde edilen belge ve bilirkişi raporları doğrultusunda sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılması istendi.