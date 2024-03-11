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Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı! İşte sapık dedenin aldığı ceza
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 yakınının istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.
Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:29Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:30