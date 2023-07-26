26 Temmuz 2023, Çarşamba
Ünlü fenomen ve ablasına doktor dayağı! Göğüs büyütmeye gitti şoku yaşadı
Sosyal medyada 200 binin üzerinde takipçisi bulunan ünlü fenomen Yeliz Açıkel ve ablası Nur Açıkel, estetik olmak istedikleri doktor tarafından hastanelik edildi. Göğüs büyütme ve dikleştirme ameliyatı olmak için başvurdukları Dr. Taha S. ve asistanı tarafından darp edildiklerini iddia eden iki kardeş şikayette bulundu. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 07:44
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