Ünlü fenomen ve ablasına doktor dayağı! Göğüs büyütmeye gitti şoku yaşadı

Sosyal medyada 200 binin üzerinde takipçisi bulunan ünlü fenomen Yeliz Açıkel ve ablası Nur Açıkel, estetik olmak istedikleri doktor tarafından hastanelik edildi. Göğüs büyütme ve dikleştirme ameliyatı olmak için başvurdukları Dr. Taha S. ve asistanı tarafından darp edildiklerini iddia eden iki kardeş şikayette bulundu. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.