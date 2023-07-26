26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ünlü fenomen ve ablasına doktor dayağı! Göğüs büyütmeye gitti şoku yaşadı

Ünlü fenomen ve ablasına doktor dayağı! Göğüs büyütmeye gitti şoku yaşadı

Sosyal medyada 200 binin üzerinde takipçisi bulunan ünlü fenomen Yeliz Açıkel ve ablası Nur Açıkel, estetik olmak istedikleri doktor tarafından hastanelik edildi. Göğüs büyütme ve dikleştirme ameliyatı olmak için başvurdukları Dr. Taha S. ve asistanı tarafından darp edildiklerini iddia eden iki kardeş şikayette bulundu. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 07:44
  • 1
  • 11
Ünlü fenomen ve ablasına doktor dayağı! Göğüs büyütmeye gitti şoku yaşadı

27 yaşındaki Nur Açıkel, göğüslerini büyüttürmek için estetik ameliyatı olmaya karar verdi ve operasyon için Dr. Taha S. ile anlaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Ünlü fenomen ve ablasına doktor dayağı! Göğüs büyütmeye gitti şoku yaşadı

Anlaşma sonrası, ameliyatın gerçekleştirileceği Bayrampaşa'daki hastaneye giden genç kadının, 3 Nisan günü yatışı yapıldı.

  • 3
  • 11
Ünlü fenomen ve ablasına doktor dayağı! Göğüs büyütmeye gitti şoku yaşadı

Dosyaya yansıyan iddialara göre, ameliyat önlüğü giydirilen Nur Açıkel'in odasına doktor ve asistanı geldi. Nur Açıkel, operasyon öncesi ameliyatla ilgili sorular sormaya başlayınca doktorun kaba tavırlarıyla karşılaştı.

  • 4
  • 11
Ünlü fenomen ve ablasına doktor dayağı! Göğüs büyütmeye gitti şoku yaşadı

Bunun üzerine genç kadının yanında refakatçi olarak bulunan kardeşi, ünlü fenomen Yeliz Açıkel ile doktor arasında bu kez tartışma başladı.

  • 5
  • 11
Ünlü fenomen ve ablasına doktor dayağı! Göğüs büyütmeye gitti şoku yaşadı

DOKTOR, ASİSTANIYLA DÖVDÜ
Fenomen Yeliz Açıkel, agresif tavırlar sergileyen doktora tepki gösterirken tartışmaya doktorun asistanı da dahil oldu.