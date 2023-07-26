26 Temmuz 2023, Çarşamba
Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde: Şu ana kadar 180 hektar zarar gördü!
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman yangınında söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale ile gece boyunca devam etti. Şu ana kadar yanan alanın 180 hektarı geçtiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 26.07.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:00
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