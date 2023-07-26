Antalya Kemer’deki orman yangını 2. gününde: Şu ana kadar 180 hektar zarar gördü!

Dün bütün gün Manisa Saruhanlı'daki yangınla uğraştıklarını ve yangın nedeniyle bazı küçük çaplı yerleşim yerlerinde etkilenme olduğunu hatırlatan Yumaklı, bunun üzerine dün gece Kemer başta olmak üzere 4 yangın olayı daha yaşandığını ifade etti.

"ŞU AN İÇİN HERHANGİ BİR YERLEŞİM YERİ TEHDİDİ YOK"

Söndürme çalışmalarının gece boyunca da devam edeceğini bildiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: