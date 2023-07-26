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Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde: Şu ana kadar 180 hektar zarar gördü!

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman yangınında söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale ile gece boyunca devam etti. Şu ana kadar yanan alanın 180 hektarı geçtiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 26.07.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:00
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Antalya Kemer’deki orman yangını 2. gününde: Şu ana kadar 180 hektar zarar gördü!

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda pazartesi günü saat 21.08'de yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

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Antalya Kemer’deki orman yangını 2. gününde: Şu ana kadar 180 hektar zarar gördü!

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu söndürme çalışmalarıyla ilgili son bilgileri aktardı. Topaloğlu, "Gece boyu gece görüşlü helikopterler mücadele etti. Gün ağarınca diğerleri de katıldı. Şu anda bir yere sıkıştırdılar ama bugün ayın en fazla sıcak günü olacak. Helikopterlerin su aldığı yer çok yakın olduğu için bugün öğlene kadar kontrol altına alınır diye düşünüyoruz. Bizim en büyük dezavantajımız karadan hiç müdahale edemiyoruz. Şu anda zirveye çıktı yangın 900-950 metrede sonrası kayalık. Ama bir başka yere kozalak atarsa o zaman başka yere sıçrayabilir. Yerleşim yerlerini tehdit edecek bir durum yok şu anda." dedi.

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Antalya Kemer’deki orman yangını 2. gününde: Şu ana kadar 180 hektar zarar gördü!

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE
Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 11 uçak ve 22 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Uçak ve helikopterlerin yerine ise bölgeye gece görüşlü 5 yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bölgede çalışmalara başlayan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Antalya Kemer’deki orman yangını 2. gününde: Şu ana kadar 180 hektar zarar gördü!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Göynük Değirmendere Mahallesi'nde yangın sürdürme çalışmalarının devam ettiği bölgede helikopterle havadan incelemede bulundu, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında yangın yönetim aracından çalışmaları takip etti.

Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Değirmendere mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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Antalya Kemer’deki orman yangını 2. gününde: Şu ana kadar 180 hektar zarar gördü!

Dün bütün gün Manisa Saruhanlı'daki yangınla uğraştıklarını ve yangın nedeniyle bazı küçük çaplı yerleşim yerlerinde etkilenme olduğunu hatırlatan Yumaklı, bunun üzerine dün gece Kemer başta olmak üzere 4 yangın olayı daha yaşandığını ifade etti.

"ŞU AN İÇİN HERHANGİ BİR YERLEŞİM YERİ TEHDİDİ YOK"
Söndürme çalışmalarının gece boyunca da devam edeceğini bildiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: