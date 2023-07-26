26 Temmuz 2023, Çarşamba
Rize Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 5 yaralı! O anlar kamerada…
Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen kimliği belirsiz kişinin tabancayla rast gele ateş açması sonucu, 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta yaralandı. Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanenin acil servisi kapatılırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise uzaklaşamadan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 26.07.2023 01:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 01:43
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