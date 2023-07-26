Rize Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 5 yaralı! O anlar kamerada…

Kavgaya dönüşen olayda M.S.Z.'nin tabancayla ateş açmasına M.Ç. de karşılık verdi. Silahların art arda ateşlenmesiyle hastanede panik ve korku yaşanırken kurşunların isabet ettiği M.Ç. ile yanındaki arkadaşı Y.E.Ö., olaya müdahale eden hastane polisi E.E., jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ve sağlık çalışanı F.H., yaralandı.