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Rize Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 5 yaralı! O anlar kamerada…

Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen kimliği belirsiz kişinin tabancayla rast gele ateş açması sonucu, 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta yaralandı. Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanenin acil servisi kapatılırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise uzaklaşamadan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.07.2023 01:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 01:43
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Rize Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 5 yaralı! O anlar kamerada…

Kentte geçen hafta çıkan bıçakla yaralamalı kavga sonrası aralarında husumet bulunan M.S.Z. ile M.Ç., hastanede karşılaşınca tartışma çıktı.

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Rize Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 5 yaralı! O anlar kamerada…

Kavgaya dönüşen olayda M.S.Z.'nin tabancayla ateş açmasına M.Ç. de karşılık verdi. Silahların art arda ateşlenmesiyle hastanede panik ve korku yaşanırken kurşunların isabet ettiği M.Ç. ile yanındaki arkadaşı Y.E.Ö., olaya müdahale eden hastane polisi E.E., jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ve sağlık çalışanı F.H., yaralandı.

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Rize Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 5 yaralı! O anlar kamerada…

Tedaviye alınan yaralılardan M.Ç. ile Y.E.Ö.'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu, ayağından yaralanan jandarma ile polis ve kurşunun kolundan sıyırdığı sağlık çalışanının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Rize Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 5 yaralı! O anlar kamerada…

Olay sonrası yakalanan M.S.Z.'nin sorgusu sürerken, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Güngör de hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

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Rize Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 5 yaralı! O anlar kamerada…

VALİ VEKİLİNDEN AÇIKLAMA

Silahlı kavgaya ilişkin açıklamada bulunan Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, yaralılardan sağlık çalışanı, polis ve jandarma memurunun hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.