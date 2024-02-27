Ümraniye'de vahşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü deli rolü yaptı | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney'in ifadesi ortaya çıktı. Güney hakimlik ifadesinde, "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" dedi.

Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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