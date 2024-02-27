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Haberler Galeri Ümraniye'de vahşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü deli rolü yaptı | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

Ümraniye'de vahşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü deli rolü yaptı | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney'in ifadesi ortaya çıktı. Güney hakimlik ifadesinde, "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" dedi.

Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:11
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Ümraniye’de vahşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü deli rolü yaptı | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan sitede 23 Şubat Cuma günü meydana gelen olayda, iş insanı Suat Güney, önce kızları Zeliha Güney (30) ve Miney Güney'i (31) daha sonra da dini nikahla yaşadığı Yasemin Ünlü'yü tabancayla öldürdü.

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Ümraniye’de vahşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü deli rolü yaptı | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada; güvenlik kameraları takip edilerek, kaçan Suat Güney'in bir süre sonra otomobilini bıraktığı ve yanına otomobille gelen başka biriyle kaçışını sürdürdüğü belirlendi. Otomobili, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip eden ekipler, şüphelinin Kartal Karlık Mahallesi Soğanlık Caddesi'nde bir kickboks salonuna gittiğini belirledi. Belirlenen adrese yapılan operasyonla şüpheli Suat Güney gözaltına alındı.

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Ümraniye’de vahşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü deli rolü yaptı | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

Suat Güney'in üzerinde yapılan aramada 3 tabanca, 6 şarjör içinde çok sayıda mermi, bıçak, pasaport ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Şüpheli Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Şubat Cumartesi günü Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Ümraniye’de vahşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü deli rolü yaptı | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

"UZAYLI ALÇAKLARIN PEŞİNE NEDEN DÜŞÜLMÜYOR"

Şüpheli Suat Güney hakimlikteki ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı daha önce ayrıntılı ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" dedi.

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Ümraniye’de vahşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü deli rolü yaptı | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

"UZAYLILAR ÖLDÜRDÜ"
Zanlı Salih G'nin emniyetteki ifadesinde "Eşim bana küfretti. Kendimi kaybettim. Kızlarım sözümü dinlemiyordu" dediği öğrenildi. Suat G. emniyetten çıkarılırken kendisine yöneltilen "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ben öldürmedim. Uzaylılar öldürdü" şeklinde akılalmaz bir yanıt vermişti.