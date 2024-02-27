‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan vahşice öldürüldü! Güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı | Eşi gözaltına alındı

"KATİL GÜVENLİK KAMERALARINI BİLİYORDU…"

Alman polisi, cinayetin saat 10.30 sularında işlendiğini tespit etti. Saldırganı kimliği şimdiye kadar belirlenemezken katil ya da katillerin cinayet öncesi güvenlik kameralarını devre dışı bırakmak için fişini çektiği belirtildi. Durum, 'Katil işletmede kamera olduğunu biliyordu ve planlı cinayet işledi ya da kamerayı fark eder etmez devre dışı bıraktı' şüphelerini öne çıkardı. Güvenlik kameralarının devre dışı kalması, süreci zora sokarken polis zanlılarının yakalanabilmesi için halktan yardım istedi.