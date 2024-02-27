27 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan vahşice öldürüldü! Güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı | Eşi gözaltına alındı

‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan vahşice öldürüldü! Güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı | Eşi gözaltına alındı

Almanya'nın Wesel kentine bağlı Hünxe-Dverenack beldesinde 'Döner Kraliçesi' olarak tanınan Türk kökenli Yüksel Yağan'ın vahşi bir şekilde öldürüldü. Almanya'yı karıştıran cinayette güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:53
  • 1
  • 6
‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan vahşice öldürüldü! Güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı | Eşi gözaltına alındı

Almanya'nın Hünxe kasabasında döner restoranı işleten 50 yaşındaki Yüksel Yağan, işletmesini açma hazırlığı yaparken bıçaklanarak öldürüldü. Üç çocuk annesi kadının olay anında restoranda yalnız olduğu açıklandı.

  • 2
  • 6
‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan vahşice öldürüldü! Güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı | Eşi gözaltına alındı

Yapılan otopsi raporunda göre Yağan'ın ölüm nedeninin bıçak yaraları olduğu kesinleşti. Duisburg Polisi, özel bir cinayet ekibi kurarak olayı araştırmaya başladı.

  • 3
  • 6
‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan vahşice öldürüldü! Güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı | Eşi gözaltına alındı

"KATİL GÜVENLİK KAMERALARINI BİLİYORDU…"

Alman polisi, cinayetin saat 10.30 sularında işlendiğini tespit etti. Saldırganı kimliği şimdiye kadar belirlenemezken katil ya da katillerin cinayet öncesi güvenlik kameralarını devre dışı bırakmak için fişini çektiği belirtildi. Durum, 'Katil işletmede kamera olduğunu biliyordu ve planlı cinayet işledi ya da kamerayı fark eder etmez devre dışı bıraktı' şüphelerini öne çıkardı. Güvenlik kameralarının devre dışı kalması, süreci zora sokarken polis zanlılarının yakalanabilmesi için halktan yardım istedi.

  • 4
  • 6
‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan vahşice öldürüldü! Güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı | Eşi gözaltına alındı

Öte yandan Alman basını, flaş gelişmeyi duyurdu. Alman basınında yer alan haberlerde Yüksel Yağan'ın eşi Nihat Yağan'ın cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

  • 5
  • 6
‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan vahşice öldürüldü! Güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı | Eşi gözaltına alındı

OKLAR ONU İŞARET ETTİ

Zeit Online'a göre Yağan'ın kocasının polis merkezine giderek kendisi teslim oldu. NRZ gazetesi ise polisin katilin Yağan'ın kocası olduğundan emin olduğunu yazdı.