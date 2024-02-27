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‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan vahşice öldürüldü! Güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı | Eşi gözaltına alındı
Almanya'nın Wesel kentine bağlı Hünxe-Dverenack beldesinde 'Döner Kraliçesi' olarak tanınan Türk kökenli Yüksel Yağan'ın vahşi bir şekilde öldürüldü. Almanya'yı karıştıran cinayette güvenlik kamerası detayı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:51Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:53