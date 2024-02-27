27 Şubat 2024, Salı
Müge Anlı'daki Mürvet Yaren'in biyolojik ailesi kim? 4 günlük bebekken terk edilmişti! Babası inkar etti, amcası itiraf etti...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz günlerde Mürvet Yaren'in hikayesi gündeme geldi. Mürvet Yaren, sadece 4 günlük bir bebekken bir binanın giriş katına bırakılmıştı. Şimdi 19 yaşında olan Mürvet, biyolojik ailesini bulma umuduyla Müge Anlı'nın programına katıldı. Ancak, Mürvet'i bulan ve jandarmaya teslim eden kişi olarak tanıtılan Recai Bey'in canlı yayına bağlanmasıyla olayın seyri değişti. Recai Bey, Mürvet'in kendi kızı olduğunu iddia ederken, bu iddiayı Recai'nin kardeşi Gürbüz yalanladı. Bu gelişme, Mürvet'in kimliğini ve kökenlerini arayışında yeni bir dönemeç oluşturdu. Peki, Mürvet Yaren Der'in biyolojik ailesi kim? İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:12
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