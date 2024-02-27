Müge Anlı’daki Mürvet Yaren’in biyolojik ailesi kim? 4 günlük bebekken terk edilmişti! Babası inkar etti, amcası itiraf etti...

"BENİM ÇOCUĞUMSA BAKARIM"

Mürvet'i bulan ve jandarmaya teslim eden Recai Bey, canlı yayına bağlanarak Mürvet'in kendi kızı olmadığını savundu ve 2 gün baktığını belirtti. Recai'nin kardeşi Gürbüz ise Recai'nin yalan söylediğini iddia etti.

Recai Bey, canlı yayına bağlanarak şunları dile getirdi: "Benim çocuğumsa bakarım. Benim olduğunu düşünmüyorum. 2 gün baktım. Ben eşimle ayrıldım. En büyük çocuğum 1993 doğumlu. 2005'te bu çocuğu bulduğumda 4 çocuğum vardı. 2006 yılında Bayburt'a yerleştim. Şu anda da Bayburt'tayım. Ben 4 çocuğa baktım da 5. çocuğu mu evlatlık vereceğim? Çocuk benimse her şeye hazırım. Çocuklarımın annesinin nerede olduğunu bilmiyorum. Annesinin adı Fatma."