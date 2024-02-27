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Müge Anlı'daki Mürvet Yaren'in biyolojik ailesi kim? 4 günlük bebekken terk edilmişti! Babası inkar etti, amcası itiraf etti...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz günlerde Mürvet Yaren'in hikayesi gündeme geldi. Mürvet Yaren, sadece 4 günlük bir bebekken bir binanın giriş katına bırakılmıştı. Şimdi 19 yaşında olan Mürvet, biyolojik ailesini bulma umuduyla Müge Anlı'nın programına katıldı. Ancak, Mürvet'i bulan ve jandarmaya teslim eden kişi olarak tanıtılan Recai Bey'in canlı yayına bağlanmasıyla olayın seyri değişti. Recai Bey, Mürvet'in kendi kızı olduğunu iddia ederken, bu iddiayı Recai'nin kardeşi Gürbüz yalanladı. Bu gelişme, Mürvet'in kimliğini ve kökenlerini arayışında yeni bir dönemeç oluşturdu. Peki, Mürvet Yaren Der'in biyolojik ailesi kim? İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:12
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Müge Anlı’daki Mürvet Yaren’in biyolojik ailesi kim? 4 günlük bebekken terk edilmişti! Babası inkar etti, amcası itiraf etti...

Mürvet Yaren Der, biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu ve 4 günlükken bir binanın giriş katına bırakıldığını belirtti. Mürvet, ailesine kavuşacak mı sorusuyla gündeme gelirken, kardeşleri varsa onlarla da görüşmek istediğini dile getirdi. Ancak, bu süreçte ortaya çıkan çelişkili ifadeler karmaşık bir durumu beraberinde getirdi.

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Müge Anlı’daki Mürvet Yaren’in biyolojik ailesi kim? 4 günlük bebekken terk edilmişti! Babası inkar etti, amcası itiraf etti...

"BENİM ÇOCUĞUMSA BAKARIM"

Mürvet'i bulan ve jandarmaya teslim eden Recai Bey, canlı yayına bağlanarak Mürvet'in kendi kızı olmadığını savundu ve 2 gün baktığını belirtti. Recai'nin kardeşi Gürbüz ise Recai'nin yalan söylediğini iddia etti.

Recai Bey, canlı yayına bağlanarak şunları dile getirdi: "Benim çocuğumsa bakarım. Benim olduğunu düşünmüyorum. 2 gün baktım. Ben eşimle ayrıldım. En büyük çocuğum 1993 doğumlu. 2005'te bu çocuğu bulduğumda 4 çocuğum vardı. 2006 yılında Bayburt'a yerleştim. Şu anda da Bayburt'tayım. Ben 4 çocuğa baktım da 5. çocuğu mu evlatlık vereceğim? Çocuk benimse her şeye hazırım. Çocuklarımın annesinin nerede olduğunu bilmiyorum. Annesinin adı Fatma."

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Müge Anlı’daki Mürvet Yaren’in biyolojik ailesi kim? 4 günlük bebekken terk edilmişti! Babası inkar etti, amcası itiraf etti...

"RECAİ YALAN SÖYLÜYOR"

Recai Bey'in kardeşi Gürbüz, canlı yayında şunları söyledi:

"Recai'nin abisiyim. Recai yalan söylüyor. Kız bizim çocuğumuz. Recai'nin hanımıyla arası yoktu. 2004'te ayrıldılar. Bir daha birleştiler. Sonra bu çocuk dünyaya geldi. Bir akşam duydum ki bu çocuğu evlatlık vermişler ama çocuk bizim çocuğumuz. Ben onun amcasıyım. Benim çocuklarıma da benziyor. Recai çocuğun kendinden olduğuna inanmadığı için bıraktı. Annesini boşver. Annesi anne olsa o çocuğu bırakmazdı. Ona bakan kadından Allah razı olsun. O kadının ayağının altını öperim. Recai fazla konuşma, ortalığı karıştırma, o bizim çocuğumuz. DNA testi yapacaksın. Benim çocuklarıma benziyor. Yalan mı?"

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Müge Anlı’daki Mürvet Yaren’in biyolojik ailesi kim? 4 günlük bebekken terk edilmişti! Babası inkar etti, amcası itiraf etti...

"BENİ ONUNLA MI KARIŞTIRIYORLAR"

Mürvet, "O dönem Recai Bey'in başka bir kızını daha evlatlık verdiği söyleniyordu. Beni onunla mı karıştırıyorlar?" şeklinde konuştu.

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Müge Anlı’daki Mürvet Yaren’in biyolojik ailesi kim? 4 günlük bebekken terk edilmişti! Babası inkar etti, amcası itiraf etti...

ANNESİ YAYINA BAĞLANDI!

Recai Bey'in eski eşi Fatma, "Böyle bir bebek var ama onun adını Dilek koymuşlardı. Benim durumum yoktu. Bebeğimin doğum parasını başkası ödedi. Bilincim yerinde değil, ben şeker hastasıyım. Ben bebeği Recai Bey'e vermedim. Doğum paramı ödeyen kişi Fatma Demirel, durumu iyi, Rizeli. Bebeği aldı. Gitti. Bana vermedi. Gürbüz hiç konuşmasın" şeklinde konuştu. Gürbüz Bey ve Fatma Hanım arasında tansiyon yükseldi.