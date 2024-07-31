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Ümraniye'de korku dolu anlar! Mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı

Son dakika haberine göre Ümraniye'de iki katlı bir mobilya imalathanesinin çatısında yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 06:04
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Ümraniye’de korku dolu anlar! Mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı

Olay, saat 02.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Sarıgazi Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İki katlı binanın çatısından bilinmeyen bir nedenle alev ve dumanlar yükselmeye başladı.

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Ümraniye’de korku dolu anlar! Mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı

Yangının giderek büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

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Ümraniye’de korku dolu anlar! Mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çevre sakinleri yangın nedeniyle sokağa döküldü. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Ümraniye’de korku dolu anlar! Mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı

"CİLA MALZEMESİNE GELMİŞ OLSAYDI İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRMEKTE ZORLANIRDI"

Yangınla ilgili konuşan Mukadder Kılıçöz, "Gece saat 2 civarlarında alevlerin yükseldiğini gördük. Burası mobilya atölyesi. Cila malzemesi de var. Cila malzemesine, ana malzemeye gelmiş olsaydı itfaiye yangını söndürmekte zorlanırdı. Yangının sirayet ihtimali de var. Cila atölyesine geçmediği için şu anda kontrol altına alındı. Çok şükür itfaiye vaktinde geldi. Allah razı olsun hepsinden." dedi.

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Ümraniye’de korku dolu anlar! Mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı

Olay yerinde bulunan Mehmet Sait Anlı, "Biz arkadaşlar ile oturuyorduk. Saat 1-2 civarındaydı. İlk başta dumanları fark ettik. Alevlerin yükseldiğini gördük. Tabii orası mobilya imalathanesi olduğu için patlama etkisi olabilir diye can havliyle aşağı indik." şeklinde konuştu.