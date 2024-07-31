Ümraniye’de korku dolu anlar! Mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı

"CİLA MALZEMESİNE GELMİŞ OLSAYDI İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRMEKTE ZORLANIRDI"



Yangınla ilgili konuşan Mukadder Kılıçöz, "Gece saat 2 civarlarında alevlerin yükseldiğini gördük. Burası mobilya atölyesi. Cila malzemesi de var. Cila malzemesine, ana malzemeye gelmiş olsaydı itfaiye yangını söndürmekte zorlanırdı. Yangının sirayet ihtimali de var. Cila atölyesine geçmediği için şu anda kontrol altına alındı. Çok şükür itfaiye vaktinde geldi. Allah razı olsun hepsinden." dedi.