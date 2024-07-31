Ümraniye’de korku dolu anlar! Mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı

Olay, saat 02.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Sarıgazi Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İki katlı binanın çatısından bilinmeyen bir nedenle alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Yangının giderek büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çevre sakinleri yangın nedeniyle sokağa döküldü. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. 'CİLA MALZEMESİNE GELMİŞ OLSAYDI İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRMEKTE ZORLANIRDI' Olay yerinde bulunan Mehmet Sait Anlı, 'Biz arkadaşlar ile oturuyorduk. Saat 1-2 civarındaydı. İlk başta dumanları fark ettik. Alevlerin yükseldiğini gördük. Tabii orası mobilya imalathanesi olduğu için patlama etkisi olabilir diye can havliyle aşağı indik.' şeklinde konuştu.