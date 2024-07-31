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Yurt genelinde hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklıklar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahmin raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul dahil bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Giriş: 31.07.2024 01:42 Güncelleme: 31.07.2024 01:42
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Yurt genelinde hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklıklar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahmin raporunu yayımladı.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Buna göre bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Düzce, Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların (Çarşamba) iç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların (Çarşamba) Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.