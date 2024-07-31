31 Temmuz 2024, Çarşamba
Yurt genelinde hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklıklar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahmin raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul dahil bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
Giriş: 31.07.2024 01:42 Güncelleme: 31.07.2024 01:42
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