31 Temmuz 2024, Çarşamba
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
Ağustos 2024 sınıflandırma dönemi kapsamında silahaltına alınacak yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki yükümlüler, askerlik hizmeti tercihlerini ve sınıflandırma işlemlerini merakla bekliyor. Vatani görevlerini yerine getirmek için sabırsızlanan yükümlüler, "Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna odaklanmış durumda. İşte, 2024 e-Devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi hakkında bilinmesi gerekenler...
Giriş: 31.07.2024 06:26
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5