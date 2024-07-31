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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...

Ağustos 2024 sınıflandırma dönemi kapsamında silahaltına alınacak yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki yükümlüler, askerlik hizmeti tercihlerini ve sınıflandırma işlemlerini merakla bekliyor. Vatani görevlerini yerine getirmek için sabırsızlanan yükümlüler, "Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna odaklanmış durumda. İşte, 2024 e-Devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi hakkında bilinmesi gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 06:26
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...

Türkiye genelinde vatani görevlerini yerine getirmek için gün sayan binlerce yükümlü, Ağustos 2024 askerlik yerlerinin açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Nefesler tutulmuş durumda, her an gelebilecek açıklama için gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. "2024 Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, adaylar için süreçle ilgili tüm detaylar merak konusu. İşte, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği konusunda son bilgiler..

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...

Ağustos Celbi Askerlik Yerleri Açıklandı mı?

Milyonlarca genci ilgilendiren sorunun cevabı belli oldu: Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih ve askerlik yerlerini öğrenmek için adım adım yapmanız gerekenler...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 Ağustos celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, vatani görevini yerine getirecek gençler, askerlik yerlerini 2 Ağustos 2024 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...

Askerlik Yerleri Nasıl Öğrenilir?

Heyecanla beklenen tarih geldiğinde, askerlik yerlerini öğrenmek için şu adımları takip etmeniz yeterli:

E-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "Hizmetler" bölümüne tıklayın.

Açılan sayfanın üst kısmında bulunan "Hizmet Adı" arama kutusuna, kısa dönem asker adayları "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem asker adayları ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" yazın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayarak askerlik yapacağınız birliği görebilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...

Sevk Belgesi İçin Son Tarih: Sevkten 10 Gün Önce

Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından, yükümlüler sevk belgelerini sevk tarihinden 10 gün önce yine e-Devlet sistemi üzerinden veya bağlı bulundukları askerlik şubelerinden alabilecek.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...

2024 Ağustos Celbi Sevk Tarihleri Belli Oldu

MSB tarafından açıklanan takvime göre, yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 22 Ağustos 2024

Er (2'nci Grup): 19 Eylül 2024

Er (3'üncü Grup): 17 Ekim 2024