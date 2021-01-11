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Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!

Son dakika: Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun'un yakınları, adliye çıkışında görüntü alan Anadolu Ajansı (AA) ekibine saldırdı.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 17:28
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Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!
Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!

Uygun, sosyal medyadaki görüntüleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!
Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!

Ümitcan Uygun polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğradı.

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Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!
Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!

Saldırganların, görüntü aldığı sırada darbettikleri AA kameramanı Mustafa Vergiveren yere düştü. Saldırganlar, Vergiveren'e yerde de tekme attı.

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Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!
Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!

Fotomuhabiri Keskinkılıç'a da vurmak isteyen saldırganlar, adliyenin güvenlik görevlilerince engellendi.

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Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!
Ümitcan Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı!

AA ekibine tehdit ve hakarette bulunan saldırganlar, Uygun'un avukatı tarafından taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.