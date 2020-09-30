Ümitcan Uygun Aleyna Çakır’ın arkadaşlarına tehdit savurdu! ‘İfadeni geri almazsan…’

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Ölümünden önce defalarca Aleyna'yı darbettiği ortaya çıkan ve cinayet şüphelisi olan Ümitcan Uygun, Müge Anlı yayınına bağlanarak hakkında ifadeler verenleri tehdit ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Aleyna'nın ev arkadaşı olan ve ölümle tehdit edildiğini söyleyen S.E., "Beni gizli numaradan aradı. 1 haftadır Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum. İfademi değiştirmemi istiyor" açıklamasında bulundu.