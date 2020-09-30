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Haberler Galeri Ümitcan Uygun Aleyna Çakır’ın arkadaşlarına tehdit savurdu! ‘İfadeni geri almazsan…’

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır’ın arkadaşlarına tehdit savurdu! ‘İfadeni geri almazsan…’

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Ölümünden önce defalarca Aleyna'yı darbettiği ortaya çıkan ve cinayet şüphelisi olan Ümitcan Uygun, Müge Anlı yayınına bağlanarak hakkında ifadeler verenleri tehdit ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Aleyna'nın ev arkadaşı olan ve ölümle tehdit edildiğini söyleyen S.E., "Beni gizli numaradan aradı. 1 haftadır Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum. İfademi değiştirmemi istiyor" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 11:40
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Ümitcan Uygun Aleyna Çakır’ın arkadaşlarına tehdit savurdu! ‘İfadeni geri almazsan…’

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, tanık olarak ifade veren Esen'in ev arkadaşı S.E. olayın şüphelisi Ümitcan Uygun'dan (22) şikayetçi oldu.

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Ümitcan Uygun Aleyna Çakır’ın arkadaşlarına tehdit savurdu! ‘İfadeni geri almazsan…’

Milliyet'te yer alan habere göre Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde tavana asılı halde bulunmuştu. Genç kızın yakınları intihar olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğunu öne sürmüş, zanlı olarak ise, Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'a işaret etmişlerdi.

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Ümitcan Uygun Aleyna Çakır’ın arkadaşlarına tehdit savurdu! ‘İfadeni geri almazsan…’

Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma yürütüldüğü sırada Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un, Bağlum'da dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

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Ümitcan Uygun Aleyna Çakır’ın arkadaşlarına tehdit savurdu! ‘İfadeni geri almazsan…’

Geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamaya göre, olayın intihar ihtimali ağırlık kazanmıştı.

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Ümitcan Uygun Aleyna Çakır’ın arkadaşlarına tehdit savurdu! ‘İfadeni geri almazsan…’

Çakır ve anne Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturma süreçleri ayrı ayrı devam ederken, geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Esen'in ölümüne ilişkin dosyada tanık olan arkadaşı S.E., Bursa'da 26 Eylül 2020'de polis merkezine giderek, "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlamasıyla Uygun'dan şikayetçi oldu.