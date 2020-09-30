Tehdit altında! İzmir'in Çernobil'i tehlike saçıyor
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki, halk arasında 'İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan eski kurşun fabrikasında inceleme yapan bilirkişi, raporunu tamamladı. Raporda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığı belirtilirken, gün içinde kendiliğinden alev alan toprak objektiflere yansıdı. Mahalle sakinleri ise "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi.
Giriş Tarihi: 30.09.2020 12:50Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 12:52