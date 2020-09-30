Tehdit altında! İzmir'in Çernobil'i tehlike saçıyor

'TOPRAK ZEHİR KUSUYOR'

Mahalle sakinlerinden Hülya Keskin, "Hastalık bu. Toprak zehir kusuyor. Nefes alamıyoruz. Sıcak olduğu için camları açıyoruz. Dışarıda oturamıyoruz ve tıkanıyoruz. Burada çok sayıda kanser olan var. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Yıllardır böyle. Gelmeyen kalmadı ama çaresine bakılamıyor. Toprağa gömülmüş bu atıklar tekrar yanıyor ve toprak o zehri kusuyor" diye konuştu.