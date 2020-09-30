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Tehdit altında! İzmir'in Çernobil'i tehlike saçıyor

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki, halk arasında 'İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan eski kurşun fabrikasında inceleme yapan bilirkişi, raporunu tamamladı. Raporda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığı belirtilirken, gün içinde kendiliğinden alev alan toprak objektiflere yansıdı. Mahalle sakinleri ise "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 12:52
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Tehdit altında! İzmir'in Çernobil'i tehlike saçıyor

İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler sebebiyle risk oluşturan, 2013 yılında bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5,7 milyon TL ceza kesilen Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası, risk oluşturmaya devam ediyor.

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Tehdit altında! İzmir'in Çernobil'i tehlike saçıyor

Bölgede inceleme yapan bilirkişi, tüm verileri bir araya getirerek yeni raporunu tamamladı. Raporda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığı belirtilirken, bu maddelerin doğayı ve insan sağlığını olumsuz etkilediği vurgulandı. Mahalle sakinleri, geceleri toprağın kendiliğinden alev alındığını ve yer yer yanarak dayanılmaz bir koku ve duman oluşturduğunu söyledi.

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Tehdit altında! İzmir'in Çernobil'i tehlike saçıyor

Gün içinde kendiliğinden alev alan toprak, objektiflere de yansıdı. Vatandaşlar, "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi.

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Tehdit altında! İzmir'in Çernobil'i tehlike saçıyor

11 yıldır mahallede yaşayan Adalet Çalışkan, "Daha dün akşam genzim tıkandı. Hala acıyor. Akşamları duman tütmeye başlıyor. Burada hasta çocuklar var. Kaç kişi kanserden öldü. Geceleri çok pis kokuyor" dedi.

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Tehdit altında! İzmir'in Çernobil'i tehlike saçıyor

'TOPRAK ZEHİR KUSUYOR'

Mahalle sakinlerinden Hülya Keskin, "Hastalık bu. Toprak zehir kusuyor. Nefes alamıyoruz. Sıcak olduğu için camları açıyoruz. Dışarıda oturamıyoruz ve tıkanıyoruz. Burada çok sayıda kanser olan var. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Yıllardır böyle. Gelmeyen kalmadı ama çaresine bakılamıyor. Toprağa gömülmüş bu atıklar tekrar yanıyor ve toprak o zehri kusuyor" diye konuştu.