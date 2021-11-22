Uludağ'ın eteklerinde husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu!
Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık bölgede facia yaşandı. 19 yaşındaki genç; uzlaşmak için gittiği ormanda husumetlisi tarafından iki bacağından silahla vuruldu. Zanlı taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.
Giriş Tarihi: 22.11.2021
13:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
13:14
Olay, sabah saat 10.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşandı.
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KONUŞMAK İÇİN GİTTİ
İddiaya göre, geçmişten husumeti bulunduğu öğrenilen Berat Ö. 19 yaşındaki Mert G. (19) ile konuşmak için ormanlık alanda bulunan bağ evine çağırdı.
"ABİN KARDEŞİMİ VURDU, SENİ ÖLDÜRECEĞİM''
Bir süre konuştuktan sonra tartışan ikili kavgaya tutuştu. Mert G.'yi (19) yere yatırarak etkisiz hale getiren Berat Ö. iddiaya göre babasını aradı.
Bir süre babasıyla telefonla konuştuktan sonra yanında getirdiği tabancayı Mert G.'ye doğrulttu.
"Abin benim kardeşimi vurdu, ben de seni öldüreceğim'' dedikten sonra 2 bacağına 5 el ateş etti.