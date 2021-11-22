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Uludağ'ın eteklerinde husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu!

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık bölgede facia yaşandı. 19 yaşındaki genç; uzlaşmak için gittiği ormanda husumetlisi tarafından iki bacağından silahla vuruldu. Zanlı taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 13:14
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Uludağ’ın eteklerinde husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu!

Olay, sabah saat 10.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşandı.

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Uludağ’ın eteklerinde husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu!

KONUŞMAK İÇİN GİTTİ

İddiaya göre, geçmişten husumeti bulunduğu öğrenilen Berat Ö. 19 yaşındaki Mert G. (19) ile konuşmak için ormanlık alanda bulunan bağ evine çağırdı.

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Uludağ’ın eteklerinde husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu!

"ABİN KARDEŞİMİ VURDU, SENİ ÖLDÜRECEĞİM''

Bir süre konuştuktan sonra tartışan ikili kavgaya tutuştu. Mert G.'yi (19) yere yatırarak etkisiz hale getiren Berat Ö. iddiaya göre babasını aradı.

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Uludağ’ın eteklerinde husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu!

Bir süre babasıyla telefonla konuştuktan sonra yanında getirdiği tabancayı Mert G.'ye doğrulttu.

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Uludağ’ın eteklerinde husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu!

"Abin benim kardeşimi vurdu, ben de seni öldüreceğim'' dedikten sonra 2 bacağına 5 el ateş etti.