22 Kasım 2021, Pazartesi
Elon Musk çılgın projesini ağzından kaçırdı! İnsanlık Mars'a kaçacak
Dünyanın en sıra dışı projelerine imza atan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Mars'la ilgili çalışmalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk, Mars'a gitmek zorunda olduklarını çünkü kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaşa yönelik tehdidin devam ettiğini dile getirdi. Nükleer Armageddon olarak adlandırılan bu olay, kıyametten önce nükleer savaş anlamına geliyor.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 13:11
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