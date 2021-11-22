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Elon Musk çılgın projesini ağzından kaçırdı! İnsanlık Mars'a kaçacak

Dünyanın en sıra dışı projelerine imza atan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Mars'la ilgili çalışmalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk, Mars'a gitmek zorunda olduklarını çünkü kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaşa yönelik tehdidin devam ettiğini dile getirdi. Nükleer Armageddon olarak adlandırılan bu olay, kıyametten önce nükleer savaş anlamına geliyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 13:11
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Elon Musk çılgın projesini ağzından kaçırdı! İnsanlık Mars’a kaçacak

NASA ve SpaceX'in Mars'ta gerçekleştirdiği çalışmalar, tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Bu iki kurumun Mars'ta yaşam için neden bu kadar ısrar ettiğine dair en net açıklama SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi.

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Elon Musk çılgın projesini ağzından kaçırdı! İnsanlık Mars’a kaçacak
Musk, kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaş nedeniyle Mars'ta yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti. Eğer yaşam koşulları sağlanırsa, bu çalışmaların öncüleri kıyamet öncesinde Mars'a yerleşecek ve yaşamlarına orada devam edecek.
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Elon Musk çılgın projesini ağzından kaçırdı! İnsanlık Mars’a kaçacak

HEDEF İNSANLIĞI ÇOK GEZEGENLİ HALE GETİRMEK
İklim krizi, pandemiler ve insan medeniyetini tehdit eden diğer olgulardan söz eden Musk, bu risklerin azaltılması ihtiyacını vurguladı. Teknoloji milyarderine göre bu riskleri azaltmanın en önemli yolu, insanlığı çok gezegenli hale getirmek.

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Elon Musk çılgın projesini ağzından kaçırdı! İnsanlık Mars’a kaçacak

"ARMAGEDDON HALA GEÇERLİ BİR RİSK"
Tesla'nın sürdürülebilir enerji hamlelerinde yol aldığını vurgulayan Musk, "Ne kadar hızlı o kadar iyi" diye ekledi: "Çünkü Dünya'da riskler her zaman var. O eski, tanıdık nükleer Armageddon hâlâ geçerli risklerden biri."

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Elon Musk çılgın projesini ağzından kaçırdı! İnsanlık Mars’a kaçacak

Independent Türkçe'nin haberine göre; 1998 yapımı bilimkurgu filmi Armageddon, insanlığı yok edebilecek güçte bir göktaşı felaketini konu ediyor. Bu nedenle filmin adı, genellikle yok oluş ihtimalini anmak için kullanılıyor.