24 Temmuz 2023, Pazartesi
Uludağ'da arabanın yolunu ayı kesti! Kaputa böyle yaslandı! Korku dolu anlar kamerada...
Uludağ'da karnı acıkınca ailesiyle birlikte ormandan Sarıalan'daki yerleşim yerine gelen ayı ve ailesi kendisini izlemek için yanında duran vatandaşın aracını fark edince önünü kesip kaputa dayandı. Korku dolu anlar yaşayan sürücü hemen gaza basarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 22:58 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 23:08
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